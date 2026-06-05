Vota y opina: Tras lo conocido en el sumario del caso Leire, ¿se deberían tomar medidas con la directora de la Guardia Civil?

Leire Díez, exmilitante socialista (izquierda), y Mercedes González, directora de la Guardia Civil (derecha)

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respecto a la trama Leire Díez apuntan ahora a la directora de este cuerpo, Mercedes González. Tal y como recoge el auto, la exmilitante socialista se reunió con la jefa de este departamento hasta en tres ocasiones con el objetivo de iniciar una serie de actuaciones administrativas contra la UCO. Pese a que hace una semana Fernando Grande-Marlaska negase la celebración de dichas citas, Interior reconoció este jueves que estos encuentros sí existieron, aunque el ministro insiste en que González no mantuvo «ningún encuentro relativo con la trama». Y tú, ¿consideras que se deberían tomar acciones con la directora de la Guardia Civil tras conocer el auto?

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