La UCO apunta a la dirección política de la Guardia Civil en la trama de Leire Díez

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto oficial de relevo de mando y asunción del cargo, en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil, el 27 de mayo de 2026. A. PÉREZ MECA

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la declaración de un agente como testigo ponen en el punto de mira a la directora de este cuerpo, Mercedes González, y