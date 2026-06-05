La UCO apunta a la dirección política de la Guardia Civil en la trama de Leire Díez

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo BAreño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto oficial de relevo de mando y asunción del cargo, en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil, el 27 de mayo de 2026.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto oficial de relevo de mando y asunción del cargo, en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil, el 27 de mayo de 2026. A. PÉREZ MECA

El Gobierno admite, después de haberlo negado, que la directora general del cuerpo se reunió con la fontanera, pero Marlaska defiende su «honestidad»

05 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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