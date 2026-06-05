La UCO apunta a la dirección política de la Guardia Civil en la trama de Leire Díez
MADRID / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El Gobierno admite, después de haberlo negado, que la directora general del cuerpo se reunió con la fontanera, pero Marlaska defiende su «honestidad»05 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la declaración de un agente como testigo ponen en el punto de mira a la directora de este cuerpo, Mercedes González, y