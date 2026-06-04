El TJUE advierte de discursos «politizados» en algunos casos judiciales de España

La Gran Sala de vistas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, en una foto de archivo. EUROPA PRESS

El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Koen Leanerts, advirtió este jueves de que los casos judiciales que afectan al Estado de Derecho en España crean «una división entre Gobierno y oposición» en cuanto a «lo que significa la independencia del poder judicial», y puso de ejemplo a la ley de amnistía, sobre la que la Corte europea deberá pronunciarse próximamente.

«En el nivel nacional, existe una división entre el Gobierno y la oposición respecto al requisito preciso de lo que significa la independencia del poder judicial», dijo Leanerts en la rueda de prensa anual de la institución, en la que reconoció que este tipo de casos derivan en «un discurso muy politizado por ambas partes».

Preguntado por Efe sobre si el TJUE comparte la preocupación del Consejo General del Poder Judicial con respecto a los comentarios de miembros del Gobierno de España sobre investigaciones, dijo que en los casos españoles, saben que «esto es muy discutido. (...) ambas partes están recurriendo a los grandes valores de la unión, la democracia y el Estado de derecho (...), pero es un discurso muy politizado en ambos lados», explicó.