Sánchez se desmarca de las andanzas de Leire: «Nunca las hubiera tolerado»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la reunión anual del Cercle d, Economía Quique García | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez niega haber conocido a Leire Díez, una de las cabecillas de la presunta trama que investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. «Nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez» aseguró desde Montenegro, a donde viajó este viernes para participar en una cumbre europea, al tiempo que defendió que, si en algún momento, hubiesen llegado a su conocimiento, no las hubiese «tolerado».

«Nunca avalé, nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado», ha manifestado el jefe del Ejecutivo a su llegada a la cumbre de Unión Europea Balcanes Occidentales en Montenegro. «De hecho, siempre he sido muy claro en esto, yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí», ha lanzado a continuación. De este modo ha salido al paso de las alusiones de la exmilitante del PSOE en los mensajes analizados por la UCO en su informe sobre el caso en el que ella desliza que Sánchez podría tener conocimiento de sus actividades, dedicadas presuntamente a entorpecer investigaciones judiciales al PSOE y al Gobierno.

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Además, ha mostrado su respaldo a la presidenta del partido, Cristina Narbona, mencionada por los investigadores por haber mantenido contactos con Díez y también ha apoyado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras conocerse que se reunió en varias ocasiones con la exmilitante. En todo caso ha dejado abierta la puerta a que el PSOE tome medidas, aunque por el momento los servicios jurídicos del partido están analizando toda la información y más adelante decidirán los «siguientes pasos» a dar.

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En esta comparecencia, el presidente ha garantizado «por activa y por pasiva» que «no habrá un superdomingo electoral», es decir, que no hará coincidir las elecciones generales con los comicios municipales y autonómicos que deben celebrarse a finales del 2027.

Apoyo cerrado

Con anterioridad a la comparecencia del presidente, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ensalzó la «integridad» de Sánchez. En una entrevista en Cope, el ministro defendió que, aunque la trama nació en Ferraz, se circunscribe a un grupo cerrado de personas. «A mí me asquea la corrupción, más si es en mi partido, pero, con todo lo que estamos conociendo, la ciudadanía debe de tener un punto de tranquilidad sabiendo que el Estado de derecho ha funcionado perfectamente, Y buena prueba de ello es este procedimiento judicial (...) Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los jueces los fiscales han podido hacer su trabajo con profesionalidad porque no se conseguían los objetivos que se pretendían», defendió.