Mercedes González: una periodista afín a Sánchez de meteórica carrera en el PSOE
MADRID / LA VOZ
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Marlaska la nombró primero directora general de la Guardia Civil para sustituir a María Gámez, que cesó por un caso de corrupción, y luego para relevar a Leonardo Marcos, al que la UCO señala también como partícipe en la trama de Leire Díez05 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Luis Roldán Ibáñez se convirtió en 1986 en el primer civil en ostentar el cargo de director general de la Guardia Civil. Cuando Felipe González le designó para ese puesto no tenía ninguna experiencia para