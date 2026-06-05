Mercedes González: una periodista afín a Sánchez de meteórica carrera en el PSOE

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto oficial de relevo de mando y asunción del cargo, en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil, el 27 de mayo de 2026.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto oficial de relevo de mando y asunción del cargo, en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil, el 27 de mayo de 2026. A. PÉREZ MECA

Marlaska la nombró primero directora general de la Guardia Civil para sustituir a María Gámez, que cesó por un caso de corrupción, y luego para relevar a Leonardo Marcos, al que la UCO señala también como partícipe en la trama de Leire Díez

05 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Luis Roldán Ibáñez se convirtió en 1986 en el primer civil en ostentar el cargo de director general de la Guardia Civil. Cuando Felipe González le designó para ese puesto no tenía ninguna experiencia para

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete