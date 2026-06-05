Mercedes González: una periodista afín a Sánchez de meteórica carrera en el PSOE

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto oficial de relevo de mando y asunción del cargo, en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil, el 27 de mayo de 2026. A. PÉREZ MECA

Luis Roldán Ibáñez se convirtió en 1986 en el primer civil en ostentar el cargo de director general de la Guardia Civil. Cuando Felipe González le designó para ese puesto no tenía ninguna experiencia para