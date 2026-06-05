Mata a su pareja con un arma de fuego y se suicida en Málaga

Traslado de uno de los dos cadáveres hallados en Málaga que se investigan como un crimen machista Álex Zea | EUROPA PRESS

Agentes de la Policía Nacional investigan las circunstancias de la muerte de dos personas, un hombre de 56 años y una mujer de 51, cuyos cadáveres han sido localizados a primera hora de la mañana de este viernes 5 de junio en el distrito Palma-Palmilla, en Málaga capital, con heridas por arma de fuego. Según han informado fuentes cercanas al caso, todo apunta a un crimen machista, a pesar de que no constaban denuncias por malos tratos.

El hallazgo se ha producido minutos antes de las ocho de la mañana, cuando los servicios de emergencias han recibido varias llamadas que alertaban de que un hombre se estaba intentando quitar la vida con un arma de fuego. De inmediato, han sido alertados efectivos de Policía Nacional, Local y los servicios sanitarios, que han comprobado que en el lugar había dos personas sin vida.

Asimismo, se ha activado a la comitiva judicial para proceder al levantamiento de los cadáveres y se ha abierto una investigación para el total esclarecimiento de los hechos. Desde la Unidad contra la Violencia de Género del Gobierno central han informado a través de redes sociales de que ya trabajan recabando datos sobre el asunto.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga ha mostrado «una vez más el rechazo de toda la sociedad ante la que sigue siendo una gran lacra en nuestros días, la violencia de género». «Mis condolencias a amigos y familia de la víctima», ha concluido.

De confirmarse este crimen machista, se trataría del segundo en la provincia malagueña en lo que va de año. El primero tuvo lugar en enero, en Alhaurín el Grande. Victoria, una mujer de 33 años, fue asesinada por su expareja delante de sus tres hijos, todos ellos menores de edad, en su propia casa.