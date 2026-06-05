Marlaska descarta destituir a la directora de la Guardia Civil: «No hubo ningún encuentro relativo con la trama»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa para explicar el dispositivo para la visita del papa a España Javier Lizón | EFE

Fernando Grande-Marlaska descarta cesar a Mercedes González al frente de la Guardia Civil. El ministro del Interior defendió este viernes la continuidad de la directora general después de que su propio departamento admitiera, ya bien entrada la noche del jueves, que González sí mantuvo encuentros con Leire Díez, la exmilitante socialista investigada en el caso fontanera, aunque negó que en esas citas se hablara de la trama o de las investigaciones de la UCO.

Marlaska sostuvo que no tiene motivos para relevar a González porque, según la versión oficial, no hubo contenido relacionado con las maniobras atribuidas a Leire. «Si hubiera referido algún tipo mínimo de pruebas, de conversación, relativa a la trama y no se me hubiera trasladado, llevaría otro tipo de respuesta por mi parte», afirmó el ministro, que volvió a respaldar la «honorabilidad» de la directora general.

El titular de Interior reconoció la gravedad de los hechos que investiga la Audiencia Nacional, pero separó esa investigación de la actuación de González. «Para mí lo importante es que no tuvo ningún contacto con Leire, ninguna conversación referida a la trama», señaló. Marlaska añadió que los hechos investigados le «repugnan» y que le incomodan «como ministro» y «como ciudadano», pero insistió en que deben ser objeto de investigación judicial.

Leer más: Mercedes González, una periodista afín a Sánchez de meteórica carrera en el PSOE

El ministro se remitió así a la explicación ofrecida por la Guardia Civil en su comunicado nocturno. «Mientras esos encuentros hayan sido de la forma descrita, y yo no tengo por qué dudar de ello, evidentemente, porque conozco su trabajo y su honestidad», defendió Marlaska. El mensaje político es claro: Interior da por buenas las explicaciones de González y no contempla su destitución.

La posición del ministro llega después de una rectificación de facto del departamento. El jueves por la noche, Interior reconoció oficialmente que la directora general sí se vio con Leire Díez en varias ocasiones. La nota redujo esos contactos a encuentros personales o laborales y negó cualquier intervención contra la UCO. González aseguró en ese comunicado que «jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil» y que «jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo».

La versión oficial sostiene que González conoció a Leire en su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando la investigada era directora de Relaciones Institucionales de Correos. Según Interior, aquella relación fue «tan solo mediante intercambios de wasaps» sobre movilizaciones laborales en la empresa pública y no incluyó entonces «encuentros personales».

Tras el nombramiento de González como directora general, Leire pidió una primera reunión. Interior afirma que Díez le contó que ejercía como freelance, «recuperando así su labor en el mundo del periodismo», sin decir «ni dónde ni para quién trabajaba». Ese encuentro se celebró en «una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil», duró «apenas unos 15 minutos» y, según la nota, «no se habla de nada relacionado con el trabajo que desempeña este Cuerpo».

Leer más: Los mil nombres de la libreta azul de Leire Díez: ZP, jueces, UCO, PSOE, PP y «300.000 euros» para un fiscal

El comunicado admite incluso un posible segundo encuentro, que, «de haberse producido», habría sido «de las mismas características y contenido que el primero». También reconoce otra cita posterior en la que Leire planteó a González si existía «algún tipo de posibilidad» de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo. La directora, según Interior, «rechaza de plano» esa petición porque Villalba estaba sin destino por su «presunta implicación en un caso judicial».

La explicación nocturna contrasta con lo que Marlaska dijo una semana antes. El 28 de mayo, en Granada, preguntado expresamente por si mantenía que la directora no se había reunido con Leire Díez, el ministro respondió: «La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que has indicado, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo». También defendió entonces que González era «una auténtica persona vinculada con el respeto a la legalidad» y con el respaldo «en todo momento» al trabajo de la Guardia Civil.

El sumario de la Audiencia Nacional sitúa esos contactos en un contexto mucho más delicado. La UCO sostiene que Leire abrió una «vía» con la directora general para actuar «a nivel administrativo» contra la propia unidad que investigaba causas sensibles para el PSOE y el Gobierno. En uno de los mensajes intervenidos, la 'fontanera' escribió tras una reunión con González: «No estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo alimentando esa vía».

Los investigadores también detectaron que en el chat entre Leire y González se activó el temporizador de mensajes para que desaparecieran «24 horas después de su envío, salvo que se guarden». Además, el sumario recoge que Leire trasladó a la directora informaciones sobre supuestas filtraciones de la UCO y que poco después se abrió una información reservada interna sobre esas filtraciones.

Interior intenta cerrar ahora esa crisis con una doble línea: admite los encuentros que antes se negaron, pero sostiene que no tuvieron relación con la trama; y mantiene a Mercedes González en el cargo con el respaldo explícito de Marlaska. La investigación judicial, mientras tanto, deberá aclarar si aquellas citas fueron simples contactos personales o si formaron parte de la «vía» que Leire decía querer seguir alimentando.

El PP cita a Mercedes González en el Senado

El PP ha movilizado este viernes el Senado para forzar la comparecencia de la directora de la Guardia Civil después de que la UCO revelara una reunión con la exmilitante socialista Leire Díez. Los populares intentarán que acuda a la Cámara Alta la próxima semana. «Una convocatoria a la que esperamos que Mercedes González no venga como directora de la Guardia Civil porque no debe seguir en su puesto ni un segundo más», señalan fuentes del PP a Europa Press después de que la UCO revelara en un informe que Leire Díez se vio varias veces con la directora de la Guardia Civil para que iniciara «actuaciones administrativas» contra los agentes investigadores. Para ello, el Partido Popular ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para convocar de manera urgente una reunión de la Mesa de la Comisión de Interior con el objetivo de fijar la fecha de esta comparecencia.

El PP justifica esta comparecencia en que la directora de la Guardia Civil debe «rendir cuentas» sobre las «diferentes versiones» que ha dado el Gobierno y la propia Mercedes González. «Ferraz y Moncloa organizaron una delincuencia de Estado para intentar extorsionar a los que investigan la corrupción del sanchismo y su brazo ejecutor, Leire Díez, mantuvo reuniones con la directora de la Guardia Civil. Su situación es insostenible», sentencia el PP.