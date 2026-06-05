Uno de los empresarios del caso de las mascarillas en Almería declara ante el juez que trabajó a pérdidas

Registro de la casa del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP). Carlos Barba

El empresario catalán Kilian López sostuvo ayer ante el juez que trabajó a pérdidas en las adjudicaciones y contratos investigados en el denominado caso de las mascarillas, que investiga presuntas mordidas en la compra de material sanitario y en adjudicaciones de obras menores por parte de la Diputación de Almería.

López, principal adjudicatario de los contratos de material sanitario investigados y de diversas adjudicaciones de obra pública, ha comparecido desde Barcelona por videoconferencia ante el magistrado de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, plaza número 6.

Según confirmaron a EFE fuentes judiciales, el empresario respondió únicamente a las preguntas de su defensa y ha circunscrito su intervención a la actividad de su constructora, Pulconal SL. Sobre el expediente original de las mascarillas, se limitó a ratificar lo que ya declaró en su día ante el juez instructor. En su declaración, López trató de minimizar su papel como adjudicatario de la institución provincial. El empresario ha cifrado la facturación de su sociedad en obra civil en tan solo un 0,28 % del volumen total adjudicado por el área de Fomento de la Diputación durante cuatro años.

Para ilustrarlo, indicó que en ejercicios con un presupuesto de obras de 45 millones de euros, únicamente se le adjudicó un proyecto. Además, sostuvo que estas obras, en su inmensa mayoría, le resultaron deficitarias y le supusieron pérdidas económicas, defendiendo al mismo tiempo que Pulconal tenía actividad real y no se limitaba a subcontratar.

Cambios del calendario

La primera sesión del juicio del caso Mascarillas deparó también alteraciones en el calendario. El exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, cuya citación estaba fijada para este viernes, adelantó su comparecencia a ayer para coincidir con la de su esposa, la exconcejal de Huércal-Overa Ana Belén Martínez, evitando un doble desplazamiento de su letrado, Pablo Luna,.

Liria se acogió a su derecho constitucional a no declarar, una postura temporal a la espera de que el juzgado dé traslado a las partes de un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dicho informe debe contener el volcado de los teléfonos y ordenadores intervenidos en los registros de noviembre, cuando su defensa pedirá declarar de nuevo.