Confiesa haber matado y descuartizado a un familiar 33 años después de convivir con sus restos

Antonia, madre del fallecido y una de las presuntas asesinas que ha confesado los hechos 33 años después Ignacio Cabanes

La confesión de una mujer 33 años después de presenciar, y presuntamente participar en el crimen y ocultación del cadáver de su propio hijo, ha destapado un espeluznante caso de asesinato en Denia (Alicante) que tiene a una familia sumida en el dolor. Los familiares de Juan Navarro, que apenas tenía 27 años cuando fue supuestamente asesinado, claman justicia pese a haber prescrito ya su crimen, y piden ayuda para poder desenterrar y localizar sus restos mortales para darles sepultura y «despedir a 'Juanete' como se merece».

Antonia, la septuagenaria madre de la víctima de este presunto crimen intrafamiliar, aunque ahora no admite su participación en los hechos, da detalles de dónde ocultaron el cadáver desmembrado de su propio hijo: «en un agujero en la tierra», insiste la mujer. Durante años estuvieron conviviendo con el cuerpo guardando silencio de lo que allí había ocurrido.

Ahora, más de tres décadas después, y seguramente consciente de que el delito ya ha prescrito, la mujer se lo contó a una hija el pasado mes de enero para poder velar los restos de su hijo e irse con la conciencia tranquila.

«La Isabel dice que yo maté a mi hijo con mis propias manos, pero está mintiendo», explica la anciana, que en su momento sí relató a este familiar la discusión entre padre e hijo, y como ella presuntamente -siempre según la versión que manifiestan los familiares- ella le clavó un destornillador por detrás, mientras que el padre le golpeó con una piedra. Posteriormente descuartizaron su cadáver y lo enterraron en en el corral.

En la vivienda donde presuntamente se produjo este crimen, situada en la calle de Hospital de Dénia, en pleno casco histórico del municipio, a pocos metros de la Torre del Consell, reside desde hace más de quince años una vecina ajena por completo a lo que allí había ocurrido.

Los huesos van a ser analizados

Agentes de la Policía Nacional acudieron este pasado miércoles para hacerse cargo de unos huesos que habían sido encontrados en la casa tras levantar parte del suelo donde antiguamente estaba ubicado el corral de la vivienda. Los restos óseos, que podrían corresponderse con los de alguna extremidad del desaparecido, serán debidamente analizados para ver su data aproximada y si se puede extraer ADN de ellos.

Pero la familia de Juan reclaman que el juzgado permita buscar el resto del cadáver ya que se están encontrando con numerosos problemas tanto por parte de la actual propietaria, «nos pidió primero 9.000 euros para hacer la obra y ahora otros mil más», como por parte de las administraciones, que les dicen que todo ello lo tienen costear ellos. «Nos cierran las puertas y nos dicen que nos busquemos la vida, que como ya ha prescrito ellos no pueden hacer nada», reclama otro familiar.

El crimen

Los hechos se remontan al 15 de agosto de 1993, cuando presuntamente fue asesinado Juan Navarro Navarro, de 27 años. No fue hasta siete años después, en el año 2000 cuando su madre denunció su desaparición. La mujer no aclara los motivos por los que denunció tanto tiempo después y se muestra evasiva cuando se le pregunta por este aspecto.

El padre y también presunto autor del asesinato falleció en octubre del 2012, sin llegar a confesar nunca lo que le ocurrió en esa casa a su hijo. Ha sido ahora casi 33 años después del crimen cuando Antonia, ante las presiones de sus familiares, ha acabado derrumbándose y admitiendo haber matado a su propio hijo: «Lo matamos y lo enterramos», le dijo a una de sus hijas.

«Conseguimos sonsacarle la verdad con una mentira», explica un sobrino, ya que le hicieron creer a la septuagenaria que su otra hija ya lo había contado todo. Así, con la confesión de la madre, una hermana del fallecido también acabó confesando que ella estaba presente cuando lo mataron y que guardó silencio.

«Era una bellísima persona»

Con esta información la familia comenzó a hacer gestiones con abogados para poder localizar y desenterrar los restos de Juan. Aunque la causa de la desaparición de esta persona está archivada desde el 2013, el juez de guardia de Dénia, de la plaza dos de Instrucción de ese Tribunal de Instancia, ha activado el protocolo para el examen forense de unos huesos en una vivienda de la ciudad que aparecieron el pasado miércoles. La finalidad es investigar si se corresponden con una persona distinta del fallecido hace 33 años, cuyos primeros restos óseos aparecieron unas semanas atrás y con respecto a los cuales consta el archivo por prescripción del posible delito.

«No puede ser que nadie quiera buscar su cuerpo y la única explicación es que ya está todo olvidado, para nosotros no», critica Santiago, a quien le habían notificado que sí que se iba a proceder al levantar todo el suelo para buscar los restos que todavía faltan por encontrar, pero que ahora ve cómo de nuevo se vuelve a paralizar todo. «El juzgado tiene que hacer lo posible para que podamos sacar a mi tío de allí, él se merece eso y mucho más, era una bellísima persona y no es justo lo que le hicieron hace 33 años ni lo que se está haciendo con su recuerdo al dejarlo ahí», señala indignado este familiar. Sentimiento de impotencia e indignación que es compartido por el resto de familiares congregados a las puertas de la casa donde yace 'Juanete'.