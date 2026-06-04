La UCO pide a Pedraz los movimientos bancarios del PSOE entre el 2024 y el 2025

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz Diego Radamés / Europa Press

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quiere un verdadero estriptís financiero del PSOE durante los años en los que operaron las cloacas. Los agentes han pedido al juez Santiago Pedraz que reclame a la Agencia Tributaria y a varias entidades financieras los movimientos bancarios del Partido Socialista entre el 2024 y el 2025, el período en el que la trama de fontanería de Leire Díez y Santos Cerdán habría desplegado -con financiación del propio partido- sus maniobras para desestabilizar causas judiciales sensibles para el la formación socialista, el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez.

La UCO pretende rastrear en esos papeles la sospecha central de la causa: que la trama se sostuvo con dinero y recursos del partido. Los agentes ya describieron en diversos atestados una actividad desarrollada «bajo el soporte del PSOE», mediante la puesta a disposición, a través de Santos Cerdán, de «infraestructuras y soporte económico» para «sufragar las actuaciones» y dar «cobertura logística» al grupo.

La solicitud figura en un oficio, al que ha tenido acceso este periódico, fechado el 1 de junio de 2026, apenas unos días después del requerimiento de información practicado por la UCO en la sede socialista de Ferraz que es extendió hasta casi la medianoche del pasado 27 de mayo. En ese documento, los agentes sostienen que, «teniendo en cuenta la naturaleza económica y la instrumentalización de operaciones comerciales dentro de los hechos que se investigan», resulta necesario recabar «información adicional tributaria y bancaria» de personas físicas y jurídicas vinculadas a la causa.

La petición no se limita al PSOE. La UCO incluye también al PSC, a Zano Sociedad Consultores SL —la consultora vinculada a Gaspar Zarrías a través de la cual se habrían articulado pagos a Leire Díez—, al propio Zarrías, al abogado Ismael Oliver, a sus sociedades Oliver Gruppe SL y Estudio Jurídico Oliver & Partners, al abogado Jacobo Teijelo, a Crónica Libre y a varias mercantiles del grupo IKI.

El oficio pide a la Agencia Tributaria un informe de suministros sobre esas personas y sociedades para los ejercicios del 2024 y el 2025. Los agentes reclaman información sobre cuentas bancarias en las que figuren como titulares, autorizados o representantes, imposiciones, disposiciones y cobros en efectivo, bienes inmuebles y muebles, relaciones societarias, declaraciones fiscales, actividad exterior y hasta cajas de seguridad alquiladas.

La UCO también solicita que se oficie a entidades financieras para que entreguen directamente a la unidad «cuanta información, movimientos y saldos» consten en sus bases sobre las cuentas identificadas. En el oficio aparecen cuentas del PSOE en Santander, CaixaBank y Banco Sabadell; de Zano en BBVA; de Gaspar Zarrías en BBVA y Sabadell; de Ismael Oliver en varias entidades; y de las sociedades vinculadas a Oliver, Teijelo y Crónica Libre.

Los agentes piden que la información se facilite en soporte informático y, cuando proceda, bajo norma 43 del Banco de España, con identificación de titulares, autorizados, tarjetas de débito o crédito, transferencias nacionales e internacionales, operaciones SWIFT y cualquier expediente de préstamo vinculado a esas cuentas. Además, advierten a las entidades de que las diligencias siguen «declaradas secretas» y que la información debe obtenerse de forma centralizada, sin acudir a sucursales concretas.

Uno de los focos principales es el grupo IKI. La UCO recuerda que el 27 de mayo recibió información tributaria sobre Grupo Crónica Libre SL en la que aparecían relaciones económicas con IKI Group Communications SL por 18.125,80 euros en el 2024. Durante el requerimiento en Ferraz, los agentes identificaron además operaciones comerciales del PSOE con otra sociedad del grupo, IKI Media Solutions SL, reflejadas en un pedido del 11 de diciembre de 2024.

Ese dato conecta con la línea de financiación de Crónica Libre, el medio vinculado a Patricia López y Leire Díez. La UCO señala que, teniendo en cuenta las referencias del informe 89/2026 a que esos pagos pudieron realizarse «a través de una campaña publicitaria en Cataluña», considera necesario profundizar en las operaciones económicas que el grupo IKI pudo mantener con el PSOE y con el PSC.

Por eso solicita que las sociedades IKI Group Communications, IKI Media Communications, IKI Media Solutions, Pavlov y Fisherman Digital Solutions aporten todas sus relaciones comerciales con el PSOE y el PSC durante 2024 y 2025: contratos, facturas, justificantes de pago, resultados de los servicios prestados y cualquier otra documentación. La misma petición se extiende a sus relaciones con Grupo Crónica Libre en ese período.

La diligencia apunta al corazón financiero de la causa: determinar si Ferraz utilizó contratos, facturas, campañas publicitarias o sociedades interpuestas para pagar a colaboradores de la trama. La UCO ya había señalado en informes anteriores pagos a Leire Díez mediante Zano, Oliver y facturación presuntamente mendaz. Ahora quiere reconstruir el circuito bancario completo del PSOE, sus proveedores y los intermediarios que pudieron sostener las cloacas.