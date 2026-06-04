La trama de Leire Díez sobre Ábalos: «Llevas a un tonto como él, se encoña con la puta y le tienes cogido para siempre»

El exministro Jose Luis Ábalos, en el Tribunal Supremo. JJ Guillén

El sumario del conocido como caso Leire destapa que la caída del exministro de Transportes José Luis Ábalos trasciende la mera corrupción económica que está siendo investigada y juzgada en los tribunales. Bajo el punto de vista de la red conformada por la exmilitante socialista y el exsecretario de organización Santos Cerdán, además de los casos en los que está imputado, el estilo de vida que este llevaba dinamitó su carrera política. «A él le quitan de ministro por el tema de las tías, ya te lo digo yo», aseguraba en una conversación la exmilitante socialista Leire Díez. Las transcripciones de comunicaciones intervenidas por la UCO evidencian que consideraban que el exdirigente del PSOE estaba acorralado por sus excesos personales —con un historial de juergas con prostitutas que, según la trama, ya arrastraba desde Valencia . Este tipo de actividades, bajo el punto de vista de los investigados, le convirtió en el blanco perfecto de para sufrir «trampas de miel» -operaciones con las que buscaban acorralarle para, posteriormente, poder extorsionarle. «Llevas a un tonto como el Ábalos, se encoña con la puta correspondiente y ya le tienes cogido para siempre», llegaron a asegurar al respecto.

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Según se desgrana en los documentos presentados por la UCO ante el juez Pedraz, encargado de la fase de instrucción de la causa que investiga las presuntas cloacas que trataban de entorpecer los casos que rodean al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, la red de la que formaba parte Leire Díez definía al exministro como un «muerto de hambre» que se lo gastaba todo en «mujeres». De hecho, en las reuniones grabadas que constan en el sumario, la exmilitante socialista y el empresario Javier Pérez Dolset -que según la Guardia Civil habría acudido a la sede de los socialistas para aportar «documentación» sobre supuestas investigaciones contra el presidente del Gobierno-, comentan sin tapujos que la caída política de Ábalos no fue por corrupción económica, sino por sus escándalos sexuales.

Según se detalla en las grabaciones, uno de los episodios clave se centra en el viaje oficial en el que el exministro introdujo a seis prostitutas en su hotel de Marruecos. «Un pifostio de tías que te cagas. De esas que dices, oye tío tú no puedes ser ministro y meterte con seis putas en un hotel de visita oficial, joder». Un comportamiento sobre el que el capitán de la Guardia Civil, Juan Yepes, matiza que no era nuevo ni exclusivo de su etapa en la Moncloa. «Eso también lo hacía cuando estaba en Valencia», dijo. Asimismo, la propia Leire Díez afirma que le quitaron del cargo por un «problema con su polla» y «con lo que tiene debajo del ombligo», algo de lo que nadie le podía salvar. «El asunto de las mujeres acabará arrastrándole», apuntó la exmilitante socialista.