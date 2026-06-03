Sánchez ignora la corrupción y anuncia ahora que presentará los Presupuestos para el 2027
MADRID / LA VOZ
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El presidente del Gobierno lanza al PP el mensaje de que resistirá a toda costa y hace guiños a Puigdemont para tratar de recuperar su apoyo03 jun 2026 . Actualizado a las 20:44 h.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ignoró este miércoles los casos judiciales que afectan a su entorno personal, entre ellos el de su hermano, que está siendo juzgado en Badajoz por tráfico de influencias, y