Sánchez ignora la corrupción y anuncia ahora que presentará los Presupuestos para el 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ignoró este miércoles los casos judiciales que afectan a su entorno personal, entre ellos el de su hermano, que está siendo juzgado en Badajoz por tráfico de influencias, y

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