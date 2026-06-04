Pontón dice que el BNG tiene «tolerancia cero» con la corrupción de PP y PSOE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, defendió ayer que su formación mantiene una política de «tolerancia cero» con la corrupción, «sexa do Partido Popular» o «do Partido Socialista». «É a nosa máxima hoxe por hoxe», destacó, para agregar que el Bloque nunca ha tenido un caso de corrupción en 40 años. «Creo que esa é a mensaxe tamén de esperanza que temos que lanzar os galegos e as galegas», especificó.

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, criticó, no obstante, que la falta de contundencia a la hora de actuar contra los casos de corrupción del PSOE prueba que hay socios de Pedro Sánchez, como el BNG, que «prefiren o delito á alternancia política». «Teñen medo a que gañe o PP nun hipotético adianto electoral. Que pode haber máis antidemocrático ca iso?», se preguntó.

A juicio de Prado, no es creíble que el líder socialista no conociera los casos que afectan a su entorno. «Se Pedro Sánchez, que parece tan listo para unhas cousas, é tan bobo para non ver todo o que o rodea, eu dubido desa ignorancia premeditada de Sánchez e de toda a súa contorna», enfatizó, para también mostrar «respecto» por los militantes que han pedido un congreso extraordinario del Partido Socialista.

El Supremo abre una causa a un senador socialista por hacer a su mujer juez de paz

El Tribunal Supremo acordó ayer abrir una causa, a raíz de una querella de la Fiscalía, al senador del PSOE Alfonso Carlos Moscoso por proponer como jueza de paz a su esposa, afiliada al mismo partido. A través de un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal explica que los jueces de paz no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos. En noviembre del 2022, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario (Cádiz), donde el senador es alcalde, anunció mediante edicto la elección de juez de paz y, como ningún habitante del pueblo, con un total de 464 habitantes, manifestó su interés en ocupar dicho cargo, la esposa del alcalde, afiliada al PSOE desde octubre del 2007, cursó su solicitud.