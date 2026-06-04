El ministro de Hacienda suplica a las autonomías del PP que negocien la reforma de la financiación

Carlos Luján | EUROPAPRESS

El ministro de Hacienda, Arcadi España, compareció este jueves en la comisión del Congreso de esa área por primera vez desde que tomó posesión del cargo para presentar sus líneas de actuación. Una de ellas es la reforma del sistema de financiación autonómica, que defendió en un tono más afable que su predecesora, María Jesús Montero, con múltiples llamadas al diálogo. «El Gobierno ha dado un paso decisivo con la presentación de una reforma integral (...) Es un planteamiento abierto y orientado al acuerdo (...) . Les pido que no se nieguen a sentarse con el Gobierno de España para llegar a un acuerdo beneficioso para todos», dijo el titular de Hacienda.

Sus palabras no modificaron la posición del PP, que gobierna la mayoría de las autonomías y rechaza la propuesta del Ejecutivo porque deriva de un pacto previo alcanzado con los independentistas catalanes de ERC. El diputado Pedro Puy, que fue portavoz del PPdeG en el Parlamento de Galicia, rechazó la ronda de encuentros bilaterales convocada por Hacienda y citó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), quien «dijo que [la reforma] no va a salir y que le da vergüenza que desde la izquierda se defienda el mayor ataque a la igualdad».

También Néstor Rego, diputado del BNG, rechazó el plan del Ejecutivo porque «agrava a discriminación» que Galicia ya sufre con el modelo actúa. Rego anunció una «oposición frontal» a la reforma, salvo que el Gobierno abra una negociación en profundidad, y reclamó un sistema de concierto similar al vasco.

Los dos parlamentarios gallegos se mostraron también escépticos sobre el anuncio del Gobierno de que tramitará los presupuestos del 2027, ya que no ha aprobado unos en toda la legislatura y sigue con los del 2023.

Rego subrayó que acoge la noticia «con prudencia» y reclamó que, si llegan a redactarlos, «deben recoller os compromisos co BNG», firmados a cambio de su voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez en el 2023.

Puy planteó el anuncio como una «operación publicitaria» por la cercanía del «año electoral», ya que antes rechazaban hacer presupuesto por la incertidumbre internacional y se preguntó si esta «ha desaparecido» o si el Ejecutivo ya cuenta con mayoría en el Congreso. El ministro, por su parte, insistió en la necesidad de aprobar presupuestos para abordar «tareas pendientes», entre las que incluyó la reforma de la financiación.