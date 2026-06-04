El hermano de Pedro Sánchez se defiende en los tribunales: «No tengo capacidad de influir en nada»

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El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, sentados en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Badajoz desde hace una semana, han prestado declaración desde las 10.00 horas de este jueves. Ambos como se encuentran acusados de presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias debido al contrato de David Azagra, nombre artístico con el que se conoce al hermano del jefe del Ejecutivo, en la institución y el supuesto posterior acomodo de su puesto de trabajo a sus preferencias personales que incluyó el fichaje de su amigo Luis Carrero en la institución provincial, algo que el propio Sánchez negó durante su comparecencia ante la Sala. «No tengo capacidad de influir en nada», aseguró sobre este último asunto.

Este jueves, por tanto, el que fuera máximo responsable del PSOE extremeño, y que llegó a ser el candidato a la Junta autonómica en diciembre, y David Sánchez pudieron rebatir directamente las acusaciones que comenzaron hace dos años, cuando la asociación Manos Limpias presentó una querella contra ellos por la presunta comisión de delitos continuados contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación, fraude y exacciones ilegales. De hecho, en línea con lo previsto, el hermano del presidente del Gobierno se desmarcó de toda irregularidad en la adjudicación de la plaza en la Diputación de Badajoz, al rechazar cualquier capacidad de influencia. Durante el interrogatorio, donde solo respondió a preguntas de su abogado y, en numerosas ocasiones, solo con monosílabos, negó haber intervenido en los cambios de su puesto con el fin, como defienden las acusaciones, de acomodar las características del puesto a sus preferencias personales.

David Sánchez comenzó explicando ante la sala que su primer despacho se encontraba en el Conservatorio Superior, pero que, a partir del 2023 -cuando volvió de su excedencia-, este espacio estaba ocupado, por lo que se trasladó a los Servicios Centrales de la Diputación de Badajoz. También negó que, en algún momento, llegase a solicitar la incompatibilidad, más allá de una consulta que realizó. «En una ocasión una orquesta portuguesa estaba interesada en integrar alumnos y profesiones del conservatorio. Yo elevé la posibilidad de mi participación a Emilia Parejo que me dijo que no podía y ahí quedó el asunto», señaló. Y, además de negar haber tenido algo que ver en la contratación de Carrero, expuso que, al ser amigos, en algunas ocasiones le pedía consejo, pero de una manera desinteresada. «Me ayudaba a redactar mejor mis ideas, le compartía en que estaba trabajando y me ayudaba», comentó, sobre lo que añadió que «Luis es una persona muy talentosa, pero no puede hacer mi trabajo».

«No tengo influencia alguna» en ello, ha añadido al ser preguntado por el proceso de creación de la plaza y la posterior adjudicación.

Gallardo dice que no tenía una relación fluida con Sánchez en el 2017

Tras los veinte minutos que duró la declaración del hermano del presidente, llegó el turno de Gallardo, quien negó que Pedro Sánchez le pidiese ayuda para la contratación de David Azagra. «No tenía una relación fluida en esa época no era consciente ni de que tuviese hermanos», relató refiriéndose a aquella época en la que el ahora secretario general del PSOE todavía no había llegado ni a liderar el partido ni, por tanto, a la Moncloa. El que fuera líder de los socialistas a nivel autonómico detalló también que fue en una reunión para la redacción de los Presupuestos cuando le pidieron que se crease el puesto de coordinador de conservatorios desde el área de Cultura y señaló que no fue el único. «Allí, probablemente, se vio la posibilidad de la coordinación de actividades. Cuando he oído aquí que era superior es no entender como funciona la administración. «El objetivo era coordinar la ingente cantidad de actividades», apuntilló mientras subrayaba que en ningún momento estuvo ligado a un nombre concreto. «Se pensaba en una necesidad, no en una persona», aseguró.

Gallardo ha negado con rotundidad haber influido en la creación del puesto de trabajo que ocupó David Sánchez y ha asegurado que cuando se enteró de que este último era uno de los aspirantes su expresión fue: ¡Que gane el mejor! Gallardo, que no ha querido contestar a las acusaciones populares, ha negado también haber participado en la decisión de quién debía ocupar la plaza de coordinador de los conservatorios, pues eso «sí hubiera sido prevaricación». Gallardo, al igual que David Sánchez, no respondió a las preguntas de las defensas.