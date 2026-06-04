La Guardia Civil apunta a Gallardo como el impulsor de la plaza de David Sánchez

Miguel Ángel Gallardo pasa ante un póster con José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González y Pedro Sánchez en la sede del PSOE extremeño. Andrés Rodríguez | Europa Press

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta directamente al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, como la persona que impulsó la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en el 2017. El teniente coronel Antonio Balas, responsable del departamento de Delincuencia Económica de esta unidad de élite del cuerpo, hizo ayer ante el tribunal de Audiencia Provincial, donde se desarrolla la cuarta jornada del juicio, un recorrido por los análisis que realizaron de las cuentas de correo corporativas de 14 personas vinculadas a la institución provincial. Los mensajes constituyen la base de parte de la instrucción de la jueza Beatriz Biedma, y Balas se centró este miércoles en desgranar los actos preparatorios de la convocatoria del puesto que terminó ocupando David Sánchez.

Balas fue muy claro en la asignación de responsabilidades: «Nos parece que hay alguien en un nivel que puede influir en que Recursos Humanos haga efectiva esa plaza, que se consolide en el pleno del 4 de noviembre del 2016. Es evidente que no es el área de Cultura y el nivel superior que está vinculado a esto se concentra en la figura del expresidente Miguel Ángel Gallardo». También señaló que la plaza de alta dirección estaba «determinada» y «dirigida» para David Sánchez. «Hay actos preparatorios, administrativos, para que se cree esa plaza que creemos que ya estaba dirigida», dijo.

Leer más: La UCO sostiene que el PSOE dio «soporte» económico y logístico a la trama de Leire

El teniente coronel sostuvo que el puesto fue creciendo en el organigrama desde un coordinador de grupos corales y orquestas de los conservatorios como jefe de servicio o gerente, hasta escalar a estar por encima de los dos directores. Tras la queja de Evaristo Valentí —en el 2017, al frente del conservatorio superior Bonifacio Gil—, el puesto queda alineado con la responsable del área de Cultura, pero los dos directores de las escuelas musicales ya no dependen directamente de él.

Los mandos de la Guardia Civil (también ha testificado un capitán de la UCO que ejerce como secretario de Balas) subrayaron la diferencia que observan en los mensajes, desde un «me parece que pedís mucho», que respondió Gallardo a la directora de Cultura cuando le remitió por primera vez la necesidad de un puesto que coordinara las actividades de las orquestas en octubre del 2016, a otro en el que distintos responsables de Recursos Humanos tratan los plazos para incorporarlo y en el que aprecian premura por su incorporación en marzo del 2017. De hecho, el teniente coronel de la guardia civil hizo hincapié en los tiempos. «Nos llama la atención que se tarde tanto en dotarla desde el 2010 [cuando se jubiló el profesor que coordinaba estas actividades en los centros, Emilio González Barroso] hasta el 2017 y después, en poco tiempo, que sea efectiva», agregó.

Balas recordó que el puesto que terminó firmando David Sánchez se publicó el 17 de mayo y la resolución de la convocatoria tiene fecha del 3 de julio. «Para el mismo puesto se publica igual el 23 de mayo del 2025, pero la resolución es del 23 de octubre; casi cuatro meses de diferencia entre publicación y resolución. Nos llama poderosamente la atención», añadió.

Los correos electrónicos recogen también la oposición de Evaristo Valentí a que este puesto pudiera estar por encima de ellos en el organigrama. «Nos resulta sorprendente que se quiera tener un coordinador de actividades por encima de los dos directores», concluyó Balas, cuya declaración fue un claro giro de guion en el juicio.