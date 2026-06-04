Detenido en Tenerife un fugitivo buscado por el FBI por una estafa piramidal millonaria promocionada por Vinicius, Iker Casillas y Carles Puyol

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil M.MORALEJO

La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a uno de los principales implicados en una estafa de más de 650 millones de euros, que estaba siendo buscado por el FBI en Estados Unidos. El detenido estaba implicado en la famosa estafa piramidal de OmegaPro y se encontraba alojado en un hotel de la isla.

El acusado, quien había ejercido de director de OmegaPro, se dedicaba a atraer a sus clientes con una importante campaña publicitaria en la que llegaron a participar reconocidos futbolistas a nivel mundial, entre los que se encontraban Vinicius, Ronaldinho, Iker Casillas o Carles Puyol. En ella se prometían muy altas rentabilidades con falsos paquetes de inversión. Se llegó a convertir en «una de las mayores estafas piramidales de la historia».

Tras las comprobaciones oportunas, la Guardia Civil estableció un dispositivo que para llevar a cabo la detención y la puesta a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional hasta su pase ante el órgano judicial reclamante.