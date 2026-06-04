Detenido por matar a un vecino de Murcia como venganza por denunciarle por un robo

El detenido por matar a la persona a la que le robó y que luego lo denunció Policía Nacional

Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil acusado de matar a golpes a un vecino de Fortuna (Murcia), según explicaron fuentes del cuerpo. El sospechoso presuntamente habría acabado con la vida de este vecino como represalia por haberle denunciado por un asalto a su vivienda a finales del pasado año. La pareja del supuesto homicida también ha sido detenida por el Instituto Armado, en este caso por su presunta implicación en ese robo.

La Benemérita inició la Operación Fuente Blanca el pasado abril cuando varios vecinos de Fortuna dieron la voz de alerta al echar en falta a un conocido residente de la localidad. Avisaron de que llevaban varios días sin tener noticias de él.

La Guardia Civil desplegó varias patrullas de Seguridad Ciudadana para tratar de localizar al desaparecido. Los agentes se acercaron a la vivienda de este, en un paraje rural de difícil acceso de Fortuna, en la zona de Fuente Blanca, y encontraron el cadáver del hombre con evidentes signos de violencia.

Las primeras pesquisas destaparon que la víctima había sufrido un asalto a su vivienda a finales del pasado año. Un robo en el que fue agredido y por el que sufrió lesiones que requirieron de asistencia sanitaria. En ese momento el afectado señaló como autor del asalto a un conocido vecino de la zona. La Guardia Civil detuvo entonces a este hombre por la supuesta autoría del robo.

Esa acusación, explican fuentes del cuerpo, derivó en un procedimiento judicial en el que este vecino de Fortuna fue llamado a declarar como investigado. Ocurrió el pasado 22 de abril, un día antes de perderle la vista a la víctima.

La investigación de la Benemérita maneja como principal hipótesis que el detenido, como represalia por haber sido acusado del robo, se coló en la vivienda de su vecino, golpeándole varias veces con un objeto contundente, causándole la muerte.

Una veintena de efectivos de la Benemérita detuvieron este miércoles al sospechoso del crimen y registraron su vivienda. En el operativo participaron canes adiestrados en la búsqueda de restos biológicos. Los agentes hallaron en el domicilio varios efectos relacionados con el caso que ahora deberán de ser analizados, como prendas de vestir, algunos teléfonos móviles -entre ellos el de la víctima- y un patinete eléctrico.

El presunto autor del crimen pasó a disposición judicial, en la mañana de este jueves, ante el titular de la plaza número 4 del tribunal de instancia de Cieza. Afronta un presunto delito de homicidio.