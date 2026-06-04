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Un 65 % de los docentes catalanes rechazan el pacto con Educación en la consulta sindical

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa David Zorrakino | EUROPAPRESS

La participación en la consulta se situó en un 61 %

04 jun 2026 . Actualizado a las 15:50 h.

Un 65,1 % de los docentes catalanes llamados a votar en la consulta lanzada por Ustec, CGT e Intersindical se han inclinado por rechazar el preacuerdo alcanzado el pasado viernes por parte del Departamento de Educación, CC.OO., UGT, Ustec y Professors de Secundària (Aspepc-sps), mientras que el 34,9 % han votado a favor.

Desde el lunes a las 12.00 horas y hasta este jueves a la misma hora, la consulta ha recibido 60.686 votos de docentes de Cataluña -39.502 en contra y 21.184 a favor- de un censo total de 99.305, lo que sitúa la participación en el 61 %.

Con este resultado, los docentes dan portazo a este anexo al acuerdo de marzo, que contempla un nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales para todos los profesores, más de 6.000 nuevas dotaciones en cuatro años y 5.000 nuevas cátedras en dos años, entre otros aspectos.

Estos cambios incrementaban de 2.000 a 2.726 millones el presupuesto del acuerdo, que supone 599,50 euros más en Primaria y 633,58 euros más en Secundaria, teniendo en cuenta la parte autonómica y la estatal en el plazo de cuatro años