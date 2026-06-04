Un 65 % de los docentes catalanes rechazan el pacto con Educación en la consulta sindical

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa David Zorrakino | EUROPAPRESS

Un 65,1 % de los docentes catalanes llamados a votar en la consulta lanzada por Ustec, CGT e Intersindical se han inclinado por rechazar el preacuerdo alcanzado el pasado viernes por parte del Departamento de Educación, CC.OO., UGT, Ustec y Professors de Secundària (Aspepc-sps), mientras que el 34,9 % han votado a favor.

Desde el lunes a las 12.00 horas y hasta este jueves a la misma hora, la consulta ha recibido 60.686 votos de docentes de Cataluña -39.502 en contra y 21.184 a favor- de un censo total de 99.305, lo que sitúa la participación en el 61 %.

Con este resultado, los docentes dan portazo a este anexo al acuerdo de marzo, que contempla un nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales para todos los profesores, más de 6.000 nuevas dotaciones en cuatro años y 5.000 nuevas cátedras en dos años, entre otros aspectos.

Estos cambios incrementaban de 2.000 a 2.726 millones el presupuesto del acuerdo, que supone 599,50 euros más en Primaria y 633,58 euros más en Secundaria, teniendo en cuenta la parte autonómica y la estatal en el plazo de cuatro años