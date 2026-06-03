La UCO atribuye a Gallardo la creación del puesto para el hermano de Sánchez

Gallardo, el primero por la izquierda, a su llegada a la cuarta jornada del juicio por tráfico de influencias y prevaricación que se celebra en la Audiencia de Badajoz Andrés Rodríguez | EUROPA PRESS

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apunta a Miguel Ángel Gallardo como el responsable último de la creación en el 2017 del puesto de coordinador de los conservatorios en la Diputación de Badajoz para el hermano del presidente Pedro Sánchez. La esperada declaración del teniente coronel Antonio Balas y de sus hombres ante la Audiencia Provincial en la vista que se sigue contra David Sánchez -David Azagra, en su sobrenombre artístico- atribuye a Gallardo, entonces máximo responsable de la Diputación pacense y después líder del PSOE extremeño, la configuración de la plaza que la instrucción judicial considera fraudulenta. El señalado, que se sienta en el banquillo junto al pariente del jefe del Ejecutivo, fue defenestrado después de la debacle de los socialistas en las elecciones autonómicas del pasado diciembre, cuando ya estaba encausado.

Los agentes del instituto armado se han pronunciado sobre la intervención de correos electrónicos vinculados al caso. De los mismos, Balas y su equipo deducen que el contrato a David Sánchez, que se consuma cuando el hoy presidente estaba únicamente al frente del partido, no parte de Cultura. «El motor es Recursos Humanos, que se relaciona con Cultura, con la directora de área», describen, de lo que infieren que el empleo «surgió de un nivel superior». «Y el único que vemos relacionado con este puesto era el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo».