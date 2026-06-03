La UCO acusa al PSOE de dar «soporte» a la trama de Leire Díaz para proteger al Gobierno de las causas judiciales que lo cercan

Agentes de la UCO de la Guardia Civil, en el largo registro que realizaron a la sede del PSOE en Ferraz Borja Sanchez-Trillo | EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la presunta trama del caso Leire no solo habría recibido dinero del PSOE, sino que actuó directamente con medios, logística, infraestructuras y cobertura económica del partido. El atestado 93/2026, que remitido al juez Santiago Pedraz tras los registros de la pasada semana , afirma que la actividad investigada se habría desarrollado «bajo el soporte del PSOE» y que esa cobertura se habría articulado «a través de Santos Cerdán». La Guardia Civil afirma que la red tenía como «objetivo principal la protección» del «PSOE o el Gobierno» ante las causas judiciales que les acorralan.

Este atestado de la UCO es uno de los documentos que vertebran el sumario de las del PSOE y al que ha tenido acceso este periódico. Ese documento deja claro, en esencia, que el entonces mano derecha de Pedro Sánchez puso todo el partido al servicio de la maquinaria para tratar de desbaratar las investigaciones incómodas que cercan a los socialista. «Dicha actividad se habría desarrollado bajo el soporte del PSOE, mediante la puesta a disposición a través de Santos Cerdán de infraestructuras y soporte económico para sufragar las actuaciones y dar cobertura logística a las acciones de este grupo de personas». Los investigadores no hablan, por tanto, de un auxilio genérico o de contactos políticos aislados, sino de una estructura material que habría permitido operar a la red de Leire Díez.

El documento policial sitúa esa operativa como una derivada de la investigación abierta tras los registros de diciembre del 2025 en el caso SEPI/Hirurok. Según la UCO, el análisis de las evidencias intervenidas entonces reveló «otra actividad criminal» cuyo inicio se fecha en el 2024 y que tenía como objetivo principal proteger intereses afectados por causas judiciales que, «directa o indirectamente», afectaban a miembros del PSOE o del Gobierno. Esa actividad, añade el atestado, se habría desplegado mediante actos de «aparente naturaleza delictiva» dirigidos a «desestabilizar» procedimientos judiciales.

En ese nuevo frente aparecen, según la Guardia Civil, Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano Quintana, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. La UCO añade además que la organización se habría valido de «otros colaboradores», entre ellos Leticia de la Hoz, abogada que ejerció la defensa de Koldo García. Es una relación de nombres que cruza varias causas: el caso Koldo, la trama de la SEPI, el caso Fontanera y las maniobras contra fiscales, guardias civiles y testigos.

El eje de la novedad está en el papel atribuido al PSOE como soporte de esa actividad. El atestado no limita la sospecha a las facturas ni a los pagos investigados, sino que describe una cobertura más amplia: instalaciones, desplazamientos, transporte, gastos y recursos internos. Esa tesis encaja con la línea que ya venía dibujando Pedraz en sus autos: Cerdán habría puesto «la propia estructura del partido» al servicio de la red, y el partido habría asumido desde el inicio el coste de la operativa.

La UCO concreta incluso qué personas dentro del aparato socialista habrían intervenido en esa logística. El atestado señala a dos empleadas del partido, Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez Alonso, como las responsables de gestionar parte de las necesidades de la trama. «Es por esto que dos empleadas del partido, Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez Alonso, serían las encargadas de gestionar algunas de las necesidades surgidas en cuanto a transportes, desplazamientos o gastos», recoge literalmente el informe policial.

Ese punto es especialmente relevante porque transforma la investigación sobre pagos en una investigación sobre funcionamiento interno. Si las empleadas de Ferraz gestionaban transportes, desplazamientos o gastos, la UCO no busca solo saber quién cobró, sino quién organizó, quién autorizó, quién contabilizó y qué estructura administrativa permitió que esos movimientos se produjeran. La trama, según la tesis policial, habría usado recursos ordinarios del partido para fines que la Audiencia Nacional investiga como presuntamente delictivos.

El atestado introduce después una tercera capa: la cobertura económica no se habría limitado al PSOE como pagador directo. La UCO sostiene que «la cobertura económica iría más allá» y que la organización se habría valido de «terceras personas físicas y jurídicas» para hacer llegar fondos a sus miembros. La frase completa apunta a una arquitectura financiera más compleja: «Por otra parte, la cobertura económica iría más allá, valiéndose de terceras personas físicas y jurídicas para hacer llegar a los miembros de la organización las cuantías previstas a cambio de las tareas desempeñadas».

Esa referencia abre la puerta a varias líneas ya investigadas por Pedraz: pagos mediante consultoras, encargos profesionales, facturas presuntamente falsas, sociedades interpuestas y contratos que habrían servido para justificar trabajos aparentes. En el auto de la causa, el juez ya hablaba de «facturas mendaces» y situaba en el foco a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, por su posible papel en la cobertura documental de esos pagos. El atestado policial refuerza ahora la idea de que el dinero no circulaba de forma simple, sino a través de circuitos que podían ocultar el origen, el destino o el verdadero concepto de los abonos.

El término utilizado por los agentes —«cuantías previstas»— también es significativo. Sugiere que los pagos respondían a tareas asignadas dentro de una estructura organizada, no a compensaciones improvisadas. La UCO habla de fondos entregados «a cambio de las tareas desempeñadas», lo que permite conectar la financiación con acciones concretas: obtención de información sensible, maniobras sobre testigos, intentos de desacreditar a fiscales y mandos de la Guardia Civil, y actuaciones dirigidas a obstaculizar procedimientos judiciales incómodos para el PSOE o el Gobierno.

La investigación atribuye a Cerdán un papel central en ese engranaje. El exsecretario de Organización socialista aparece como la persona a través de la cual se habría puesto a disposición de la trama el soporte del partido. No se trata solo de su relación política con Leire Díez o con otros investigados. El atestado le coloca en la vía de conexión entre el aparato de Ferraz y la estructura que habría actuado contra causas judiciales sensibles.

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La UCO entregó este atestado para dar cuenta del resultado de las actuaciones de los días 27 y 28 de mayo. En esas diligencias se informó de su condición de investigadas a varias personas, entre ellas Cerdán, Zarrías, Pérez Dolset, Teijelo, Oliver, Ana María Fuentes, Covadonga San Pedro, Celia Rodríguez, Juan Manuel Serrano Quintana, Juan Sánchez Yepes y Leticia de la Hoz. El listado confirma la amplitud de la causa y la diversidad de perfiles: dirigentes socialistas, abogados, empleados del partido, guardias civiles y colaboradores externos.

El atestado 93/2026 funciona así como un primer cierre policial de las diligencias más sensibles practicadas tras el salto de la causa a Ferraz. Su idea matriz es clara: la trama no habría operado únicamente con contactos personales de Leire Díez ni con iniciativas aisladas de sus colaboradores, sino con «infraestructuras y soporte económico» del PSOE, gestionadas en parte por personal del partido y complementadas con terceros para hacer llegar dinero a quienes ejecutaban las tareas.