El sumario de la trama Leire: del «primer favor» a Sánchez a la «purga» en la UCO
MADRID / COLPISA
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«Salvar el culo a Ábalos y Koldo» o «eliminar los elementos subversivos», la Guardia Civil remite a Pedraz las declaraciones de los 16 testigos que apuntan a maniobras sobre Pano, Grinda, o la Guardia Civil03 jun 2026 . Actualizado a las 13:18 h.
El levantamiento del secreto del caso Leire revela que la UCO ha entregado al juez Santiago Pedraz un bloque de 16 declaraciones testificales que empieza a poner carne sobre el esqueleto del auto de lo ocurrido