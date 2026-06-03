El sumario de la trama Leire: del «primer favor» a Sánchez a la «purga» en la UCO

Melchor Saiz-Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

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Leire Díaz en la comisión de investigación del Senado
Leire Díaz en la comisión de investigación del Senado J.J. Guillén | EFE

«Salvar el culo a Ábalos y Koldo» o «eliminar los elementos subversivos», la Guardia Civil remite a Pedraz las declaraciones de los 16 testigos que apuntan a maniobras sobre Pano, Grinda, o la Guardia Civil

03 jun 2026 . Actualizado a las 13:18 h.

El levantamiento del secreto del caso Leire revela que la UCO ha entregado al juez Santiago Pedraz un bloque de 16 declaraciones testificales que empieza a poner carne sobre el esqueleto del auto de lo ocurrido

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