Sánchez responde a las investigaciones por corrupción en el PSOE anunciando que empieza a tramitar los Presupuestos del 2027

l presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención este mediodía en la reunión anual del Cercle d'Economía. Quique García | EFE

Nadie lo dudaba, pero Pedro Sánchez lo ha confirmado este miércoles durante su intervención en la 41 Reunión del Cercle d'Economia en Barcelona. El Gobierno renuncia ya a presentar también los Presupuestos Generales del Estado para el 2026, unas cuentas el propio presidente del Gobierno se comprometió a llevar a la Cámara tras incumplir durante los dos años anteriores su obligación constitucional de hacerlo. El presidente ha anunciado aun así que la semana que viene el Ejecutivo iniciará ya los trámites para presentar y aprobar el proyecto de 2027 que será, ha dicho, «más ambicioso y más social».

Sánchez ha añadido que durante este mes se actualizará el cuadro macro para aprobar las nuevas cuentas y se presentarán las líneas generales a los grupos parlamentarios. El jefe del Ejecutivo ha indicado que la vivienda va a tener un «peso prioritario», con el «mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás» en la historia democrática de España. Asimismo, ha afirmado que las cuentas públicas van a seguir en la línea de la «responsabilidad fiscal» que se he venido cultivando hasta ahora, se va a seguir reduciendo el déficit público y la deuda pública va a acabar esta legislatura por debajo del 100% del PIB.

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