El PSOE desvió 18.000 euros de su campaña de las europeas para comprar los audios de las saunas del suegro de Sánchez

Las fuerzas de la UCO registraron esta semana la sede central del PSOE Borja Sanchez-Trillo | EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado una factura que demuestra que el PSOE desvió 18.125 euros de una campaña electoral para financiar a la trama Leire. El partido entregó los fondos a una colaboradora de la investigada, la periodista Patricia López, por haberle suministrado durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez unas grabaciones de Villarejo sobre las saunas del suegro del presidente del Gobierno, según publica El Confidencial.

El documento de pago fue emitido por el medio Crónica Libre, que era propiedad de Patricia López y Leire Díez, y fue abonada por Iki Group Communications SL, una agencia de medios de Barcelona que colabora habitualmente con el PSC.

La propia Patricia López admitió en un audio reproducido por este diario que el PSOE le había pagado 20.000 euros por los audios sobre las saunas del suegro de Sánchez. Según su versión, Santos Cerdán ordenó a Ion Antolín que articulara el pago. Este habría aprovechado la coincidencia con las elecciones catalanas del 12 de mayo del 2024 y europeas del 7 de junio del mismo año para camuflar la entrega de dinero a Crónica Libre como si respondiera a una campaña de publicidad del PSOE en este medio digital.

Estos 18.125 euros se sumarían a los 27.225 euros que Ferraz habría pagado a Leire Díez a través del abogado Ismael Oliver y los otros 16.000 euros que abonó la formación a la misma fontanera usando como pantalla al exdirigente socialista Gaspar Zarrías. Por otro lado, el abogado Jacobo Teijelo habría cobrado del PSOE al menos 125.000 euros. En todos los casos, el partido de Sánchez usó facturas falsas para tratar de ocultar el verdadero motivo de los abonos.