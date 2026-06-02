El PSOE admite ahora que pagó 45.000 euros a Leire Díez tras dejar de ser edila

Leire Díez, antes de su comparecencia ante los medios tras solicitar la baja como militante del PSOE por su implicación en el supuesto acoso a la UCO. Carlos Luján | EUROPAPRESS

El PSOE ha remitido un nuevo escrito al magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, en el que admite que los pagos que el partido hizo a la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por tratar de desbaratar los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, triplican lo que había reconocido. El PSOE aseguró en un principio que las cantidades abonadas por sus servicios profesionales a la conocida como la «fontanera» del partido ascendían a 15.612 euros en el año 2017. Ahora señala, sin embargo, que fueron 44.859 euros a lo largo de tres años, una vez que dejó de ser concejala en el Ayuntamiento de Vega de Pas (Cantabria) en el 2015.

El juez investiga si Díez lideró una «actuación delictiva, continuada y coordinada» con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también investigados, para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios». El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz indaga además la supuesta creación de una red bajo el liderazgo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para pagar a Díez y a otros imputados.

Dos contratos en tres años

Zamarriego había solicitado información al PSOE sobre los cargos que Díez había ocupado en el partido y las cantidades que había percibido. La respuesta se limitó a señalar que militó durante 19 años y ocupó el cargo de concejala en Vega de Pas entre el 2011 y el 2015. «Consta, según la documentación de que disponemos, que en el año 2017 prestó servicios en régimen mercantil al Partido Socialista de Cantabria como periodista, facturando por ello la cantidad total de 15.612,04 euros brutos en ese ejercicio», sostenía entonces el PSOE.

Una vez que, a petición de la acusación popular de Hazte Oír, el juez reclamó más información al partido sobre el concepto de los abonos, el contrato, las facturas y la forma en que se efectuó el pago, el PSOE aclara ahora que las cantidades ingresadas a la exalto cargo de Correos triplicaron esa cifra. Esas cantidades corresponderían a dos contratos suscritos por el PSOE de Cantabria con Díez como asesora técnica en comunicación para el partido. El primero se habría firmado en septiembre del 2015 y estuvo vigente hasta febrero del 2017. En marzo de ese último año se formalizó otro contrato.

«Revisada y verificada la documentación contable de la organización a raíz de este requerimiento, y requerida al PSOE de Cantabria, se ha comprobado que D.ª María Leire Díez Castro ha prestado servicios profesionales como asesora técnica en comunicación, en calidad de trabajadora autónoma dependiente, para el PSOE de Cantabria por los períodos comprendidos entre el 1 de septiembre del 2015 y el 28 de febrero del 2017, ambos inclusive, y desde el 1 de marzo del 2017 hasta el 7 de septiembre del 2017, ambos inclusive». Por el primero de los contratos, Díez percibió 32.903,28 euros, mientras que por el segundo recibió 11.956,12 euros, en los que se incluyen las cantidades correspondientes a la indemnización por la rescisión del contrato. Los 15.612 euros en el año 2017 de los que hablaba en principio el PSOE corresponderían a 3.655,92 euros brutos de las facturas de enero y febrero de ese año y otros 11.956,12 euros del segundo contrato y su rescisión.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en la sede nacional socialista de Madrid por orden del juez Santiago Pedraz en busca de documentación sobre los pagos del PSOE a la trama liderada por Santos Cerdán. Después de que los agentes accedieran a Ferraz, el partido reconoce que mantuvo una relación laboral con la exmilitante socialista entre el 2015 y el 2017.