PP y Vox cierran su acuerdo de gobierno para Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco, durante la jornada electoral del 15M. Manuel Ángel Laya | EUROPAPRESS

El PP y Vox han cerrado ya su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León y lo anunciarán este mediodía, tal y como han confirmado a Efe fuentes de la negociación. Serán el presidente en funciones y candidato a la investidura del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el actual portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, quienes anunciarán ese pacto en una comparecencia conjunta en las Cortes de Castilla y León.

Tras unas intensas jornadas de negociación, ambos anunciarán tanto el contenido de lo acordado, similar a los alcanzados por los mismos partidos en Extremadura y Aragón, como el reparto de los departamentos y los plazos en que piensan cumplir cada compromiso, han añadido las mismas fuentes.

El partido liderado por Alfonso Fernández Mañueco ganó con autoridad en las elecciones celebradas el pasado 15 de marzo, creció en votos y escaños por primera vez en el último ciclo electoral; pero no logró la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Vox también subió, pero vio frenado su ritmo de crecimiento. El PP consiguió 33 escaños, dos más de los 31 que tenía hasta ahora, y un 35,4 % de los votos, aunque lejos de los 42 en los que se sitúa la mayoría absoluta. El PSOE (30,8 %), con 30 procuradores, sumó dos a los 28 que consiguió en el 2022. Vox, que tenía 13, subió a 14, pero con un 18,8 % se queda lejos de su objetivo de alcanzar por primera vez el 20 %.

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