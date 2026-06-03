Peinado retrasa al 15 de junio la citación de Begoña Gómez para decidir si la envía ante el jurado

El juez Juan Carlos Peinado, saliendo de los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid), en una imagen de archivo. Mariscal

El juez Juan Carlos Peinado ha retrasado al 15 de junio, a las 18.00 horas, la audiencia preliminar en la que deberá decidir si envía a juicio ante jurado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; a Cristina Álvarez, asesora de la Moncloa acusada de ayudarla en la cátedra; y al empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres investigados estaban citados inicialmente para el próximo 9 de junio, pero la defensa de Gómez pidió el aplazamiento porque su abogado tenía ya señaladas para ese día varias declaraciones en otro procedimiento.

El cambio de fecha no altera el fondo de la convocatoria. Peinado mantiene el trámite clave previo a la apertura de juicio oral y conserva la exigencia de que los tres acusados comparezcan personalmente en el juzgado. En su auto inicial, el magistrado les advirtió de que, si no acudían, podrían ser conducidos por la «fuerza pública», una fórmula especialmente dura en un procedimiento que afecta a la mujer del presidente del Gobierno y que se encuentra ya en la antesala del banquillo.

La audiencia preliminar es el último filtro antes de que el juez decida si abre juicio oral contra Gómez, Álvarez y Barrabés por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. En ese acto, las partes podrán defender sus posiciones antes de que el instructor resuelva si la causa debe continuar hacia un juicio con jurado popular o si procede archivar total o parcialmente las actuaciones.

Informe de la UCO

Peinado dio el paso de convocar esta comparecencia tras recibir el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense y la plataforma Transforma TSC. También tenía ya sobre la mesa los escritos de las acusaciones, de las defensas y de la Fiscalía. El ministerio público y las defensas reclaman el archivo o la absolución, mientras que la acusación popular unificada, encabezada por HazteOir, pide penas que alcanzan los 24 años de cárcel para Begoña Gómez.

El instructor considera que la investigación está ya agotada. En su resolución, comunicó a las partes que, después de tomar declaración el pasado 14 de mayo al testigo José María de Torres por orden de la Audiencia Provincial de Madrid y tras recibir el informe final de la UCO, «no existen» diligencias de investigación pendientes de practicar que hayan sido admitidas por el juzgado. También señaló que no veía necesaria ninguna actuación adicional de oficio antes de celebrar la audiencia preliminar.

La defensa de Gómez discrepa frontalmente. Su abogado, Antonio Camacho, ha recurrido la convocatoria y acusa a Peinado de actuar con «excesiva prisa» para cerrar la instrucción. En su recurso, sostiene que el juez ha imprimido al procedimiento una «velocidad de crucero absolutamente incompatible» con las garantías del proceso penal y pide que se suspenda el trámite hasta que se resuelvan los recursos pendientes contra la transformación de la causa en procedimiento de jurado.

Camacho reclama además que declare José Manuel Ruano, codirector de la cátedra junto a Gómez, antes de decidir si la esposa del presidente debe sentarse en el banquillo. Para la defensa, su testimonio es imprescindible porque buena parte de la acusación se construye sobre la actividad de la cátedra y sobre el reparto de funciones dentro de ese órgano universitario. También pide que se ratifiquen los tres informes periciales aportados por la defensa sobre la existencia de perjuicio económico para la Complutense, la naturaleza de la cátedra y el papel de Cristina Álvarez.