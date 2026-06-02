Montero defiende a Zapatero y afirma que está «absolutamente tranquila»

María Jesús Montero, este martes en un acto de campaña electoral en Martos (Jaén). José Manuel Pedrosa. | EFE

La secretaria general del PSOE andaluz y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió este martes la labor del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y aseguró que está «absolutamente tranquila» por el trabajo realizado por la SEPI en el préstamo público que recibió la aerolínea Plus Ultra, ya que la tramitación gubernamental de los expedientes «ha sido correcta». En su primera rueda de prensa tras la celebración de las elecciones andaluzas el pasado 17 de mayo, Montero respaldó a Zapatero, y señaló que el expediente de la labor de la SEPI «se ha visto por arriba y por abajo», también por la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas, además de por la Comisión Europea.

La vicesecretaria general del PSOE afirmó que está «deseando conocer el sumario» de la causa en la que se investiga también a la exmilitante socialista Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y así saber en qué «pruebas» puede basarse la investigación, al tiempo que criticó las «filtraciones» del sumario por parte de algunos partidos.