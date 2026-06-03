Maíllo insiste en una reunión con el PSOE para abordar la corrupción

El coordinador de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios en Sevilla. Joaquín Corchero | EUROPAPRESS

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, insistió ayer en la idea de una reunión entre el PSOE y Sumar, los partidos que conforman el Gobierno de coalición, a raíz de los presuntos casos de corrupción vinculados con los socialistas.

«Si el Ejecutivo decide afrontar una estrategia conjunta, nosotros nos veremos implicados en ello, pero si una parte del Gobierno asume de manera unilateral una posición estrategia, nosotros nos sentiremos liberados», apuntó Maíllo en una comparecencia ante los medios este martes en el Parlamento andaluz.

En este sentido, el coordinador general de IU quiso subrayar que el PSOE debe dar «muchas explicaciones» en relación a las informaciones y destacó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso de los Diputados «gracias» a Sumar.

A raíz de esta intervención, Maíllo volvió a insistir en que «valorarán» las explicaciones y certificó que su parte del Gobierno «puede coincidir o no» con los socialistas, al mismo tiempo que se ha mostrado cauto ante la declaración del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. «Si Moncloa decide valorar lo que consideren sin consensuarlo con la otra parte del Gobierno, puede coincidir o no con nuestro parecer», subrayó el dirigente de IU.

La semana pasada Maíllo pedía por primera vez una reunión bilateral dentro del Gobierno para abordar los casos. Por parte del espacio de Sumar «están en permanente contacto, análisis y visión de lo que está ocurriendo», afirmaba.

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Al principio de las investigaciones por el caso Koldo y tras la imputación de Santos Cerdán en el mismo el año pasado, Sumar ya exigió al Ejecutivo que tomara medidas contra la corrupción interna antes del Comité Federal de junio, que acabó por reformar toda la cúpula de Ferraz.