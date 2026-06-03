Los investigadores de la UCO afirman que el «one» al que se refiere la red de Cerdán y Leire solo puede ser Sánchez
MADRID / LA VOZ
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Sostienen, en base a un mensaje de la fontanera, que la única persona que, por su posición, podría estar en disposición de ordenar algo a Santos» es el presidente del Gobierno03 jun 2026 . Actualizado a las 20:22 h.
La UCO recoge en su informe incorporado al sumario del caso que investiga la supuesta trama para desbaratar casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno personal de Pedro Sánchez un mensaje entre Leire Díez