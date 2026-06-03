Estabilizado el incendio en Murcia tras quemar unas 90 hectáreas de área natural protegida

Un helicóptero en las labores de extinción del incendio de Murcia. Marcial Guillen | EFE

El incendio forestal del parque regional de El Valle-Carrascoy en Murcia ha quedado estabilizado sobre las 19 horas de este martes tras declararse a las 15.10 del martes y quedar perimetrado sobre las 13 de hoy con un balance provisional de 177 hectáreas quemadas, la mitad en espacios naturales protegidos. Del anuncio de la estabilización se ha encargado en su cuenta de X el presidente autonómico, Fernando López Miras, que ha añadido que «se mantiene un dispositivo de 150 efectivos para asegurar el perímetro y sofocar los posibles conatos».

En declaraciones a Onda Regional de Murcia (ORM), el consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, ha estimado que podría darse por controlado este jueves por la mañana.

Según el 112, en la pedanía murciana de Garres y Lages han trabajado este martes 150 efectivos con 50 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias; 200 y 75, según la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. También seis brigadas forestales, agentes medioambientales, técnicos y personal de coordinación, dos medios aéreos que lanzan agua, uno autonómico y otro estatal, y bomberos y personal de emergencias municipales. Han estado apoyados por voluntarios de Protección Civil y agentes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

De acuerdo con los datos facilitados a las 8 de la mañana, se han quemado 177 hectáreas de terreno, la mitad en espacios naturales protegidos, como ha manifestado a ORM el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez.

Eran las previsiones avanzadas tanto por el consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, como por la ministra, que contemplaban que pudiera que el incendio quedara estabilizado a lo largo de esta tarde porque ya no quedaban puntos con fuego, salvo alguna reactivación puntual de las llamas.

Para evitar esos reavivamientos del incendio, el trabajo se centra en las últimas horas en refrescar con agua los rescoldos del terreno en pendiente y con pinar y arbustos propios de este ecosistema de clima mediterráneo: romero, tomillo o lentisco, entre otros. Los antiguos bancales de limoneros arrancados que habían creado una gran y densa masa de maleza alta y muy seca que fue lo que este martes causó el mayor temor en las viviendas próximas están extinguidos por completo.

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Gracias al trabajo efectuado el martes y en las primeras horas de este miércoles el incendio había quedado perimetrado sobre las 13 horas y los siguientes pasos serán, tras su estabilización reciente, su control y su extinción completa. La alcaldesa, Rebeca Pérez, ha calculado este mediodía al menos 48 horas para lograr la extinción y Ortuño también unos días, aunque dependerá de múltiples factores, como el del viento, que al amainar en la jornada de hoy ha facilitado los trabajos.

La también vicepresidenta tercera del Gobierno español ha calificado de «malísima noticia» que esta temporada se hayan vivido ya dos incendios con altas temperaturas en toda la península, en referencia también al de Doñana. «Incendios que cada vez afloran mucho antes y en mayor cantidad y además con mayor intensidad y virulencia», ha dicho, «un llamamiento claro a que la emergencia climática en España cada vez es mayor», por lo que ha demandado un pacto de Estado para hacerle frente.

«Apostamos por ser conscientes de esa nueva realidad y trabajar de forma conjunta siempre, porque la forma de actuar» contra estos desastres «es con ese lema que yo creo que todos recordamos: 'Todos contra el fuego'», ha insistido en el puesto de mando avanzado en declaraciones a los medios de comunicación.

«Tenemos que ser conscientes de ello. Anticiparnos, trabajar en las labores de prevención, seguir trabajando con la máxima colaboración y teniendo a disposición los mayores medios y dimensionar a todos los equipos para estar mejor preparados, por supuesto», ha añadido.