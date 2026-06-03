Cinco policías forales de Navarra mueren en un accidente en la localidad guipuzcoana de Elgóibar

Imagen del accidente en el que fallecieron cinco personas en Guipúzcoa

Tragedia en las carreteras de Guipúzcoa. Cinco policías forales de Navarra han muerto en el grave accidente ocurrido esta mañana en la AP-8 en Elgóibar, en el que es ya el siniestro con mayor número de víctimas mortales de este siglo ocurrido en el territorio. El siniestro se ha producido al chocar una furgoneta -en la que viajaban los cinco fallecidos- y un camión cisterna cuando ambos vehículos circulaban sentido Bilbao. La autopista está cortada en ambos sentidos.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el siniestro se ha producido a las 9.15 horas cuando un camión y una furgoneta que circulaban por la autopista sentido Bilbao han chocado por causas que se investigan. Como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente, los cinco ocupantes de la furgoneta han fallecido, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar. Los agentes pertenecían a la brigada de Intervención y se desplazaban a realizar prácticas a la academia Arkaute. El conductor del camión ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario.

Testigos presenciales han indicado a El Correo que la furgoneta ha chocado con la mediana y se ha quedado cruzado en la autopista. En ese momento ha llegado por detrás un camión que no ha podido evitar el choque y ha arrastrado durante varios metros a el vehículo con el trágico desenlace de las cinco víctimas mortales.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado varios servicios de emergencia, como la Ertzaintza, dos ambulancias medicalizadas y también cuatro vehículos ligeros de los parques de bomberos de Azpeitia y Eibar para ayudar en las labores de rescate de las víctimas.

Como consecuencia del accidente, el tráiler ha quedado sobre la mediana y ha invadido dos carriles (el central y el izquierdo) de la autopista dirección San Sebastián. Tras el accidente la vía ha quedado cortada al tráfico, generándose importantes retenciones en la zona y desviándose la circulación por la AP-1.

La Ertzaintza y el departamento de Seguridad del Gobierno vasco han hecho pública una nota en la que lamentan profundamente el accidente de tráfico en el que han fallecido cinco agentes forales y trasladan su afecto y solidaridad a las familias de las personas fallecidas, así como a la Policía Foral de Navarra y al Gobierno de Navarra. Asimismo, el consejero de Seguridad Bingen Zupiria ha trasladado personalmente sus condolencias a la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral.

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