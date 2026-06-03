La abogada de Koldo niega que tratara de sobornar a la empresaria que afirma que llevó dinero a Ferraz

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, en una imagen del pasado mayo Rodrigo Jimenez | EFE

La abogada Leticia de la Hoz, que ejerció la defensa de Koldo García en el juicio del Tribunal Supremo, ha negado ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ofreciera un soborno de 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que guardara silencio sobre las bolsas de dinero que asegura haber llevado a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz. La letrada remitió este martes un escrito a los investigadores, acompañado de documentación, audios y mensajes de WhatsApp, con los que trata de acreditar que la versión recogida por el juez Santiago Pedraz en su auto no se ajusta a lo ocurrido.

La tesis de De la Hoz choca con una de las acusaciones más delicadas del auto de Pedraz sobre las supuestas operaciones encubiertas vinculadas al PSOE. El magistrado sostiene que la trama de Leire Díez, la fontanera, intentó condicionar la declaración de Pano después de que esta afirmara que había llevado 90.000 euros en efectivo al cuartel general socialista. Según la resolución, la maniobra habría consistido en tratar de «comprar» a la empresaria con 50.000 euros para evitar o matizar su testimonio sobre esas supuestas entregas.

Pano había declarado en varias ocasiones —primero ante la UCO, después en la instrucción del caso de hidrocarburos y, por último, en el juicio del caso Koldo en el Supremo— que entregó 90.000 euros en Ferraz en dos tandas de 45.000 euros. Situó esas entregas en octubre del 2020 y las vinculó con fondos procedentes del entorno de Villafuel y con la tramitación de una licencia de operador de hidrocarburos.

Leer más: El PSOE admite ahora que pagó 45.000 euros a Leire Díez tras dejar de ser edila

El episodio que ahora rebate De la Hoz se remonta al 14 de febrero del 2025, fecha en la que se produjo la reunión que, según la hipótesis judicial, habría servido para tantear ese supuesto intento de soborno. La abogada ofrece una lectura completamente distinta. Sostiene que fue Pano quien pidió el encuentro y que el objeto de la reunión no fue su declaración sobre Ferraz, sino la búsqueda de un comprador para varias operadoras del sector de los hidrocarburos.

Según el escrito remitido a la UCO, De la Hoz revisó la operación planteada por la empresaria y detectó indicios de que una de las mercantiles, Gran Zufaira, podía estar vinculada a un fraude de IVA. Siempre según la versión de la letrada, ella advirtió de ese riesgo a Pano y fue entonces cuando la empresaria habría reconocido que necesitaba una comisión para cerrar la venta y que pretendía que la empresa compradora asumiera el fraude. «No hubo ofrecimiento de cantidad alguna a Carmen Pano. Al contrario: fueron ella y Álvaro Gallego quienes pidieron una comisión adelantada de 10.000 euros por la posible venta de una operadora», asegura el escrito.

La abogada sostiene que se negó a participar en esa operación al considerar que la venta era irregular. Unos días después, según su relato, la empresaria habría filtrado a la prensa que iba a acudir al despacho de la letrada, motivo por el que De la Hoz le negó la entrada. La noticia sobre el presunto intento de soborno se publicó el 10 de marzo, casi un mes después de la reunión.

De la Hoz aporta esa cronología como elemento central de su defensa. Sostiene que entre el 14 de febrero y la publicación de la información sobre el supuesto soborno la relación con Pano ya se había roto precisamente por la operación de hidrocarburos. Por eso afirma que difícilmente pudo existir una negociación posterior para ofrecerle dinero a cambio de alterar su declaración sobre las entregas de efectivo en Ferraz.

La letrada ha entregado a la UCO mensajes, audios propios, comunicaciones de compañeros de despacho y contactos mantenidos con Pano y su entorno. Su tesis es que ese material permite reconstruir la relación entre ambas y comprobar que las conversaciones giraron sobre negocios de hidrocarburos, no sobre la declaración de la empresaria en el Supremo ni sobre los 90.000 euros que afirmó haber llevado al PSOE.

El auto de Pedraz recoge, sin embargo, una secuencia distinta. Según la resolución, Ismael Oliver, abogado investigado en la causa, advirtió a Leire Díez de la importancia de la declaración de Pano y planteó intervenir: «es importante y si queréis lo negocio yo». La respuesta atribuida a Díez fue: «negócialo. Si puedes, hazlo». Después, siempre según el juez, ambos hablaron de la posibilidad de «comprar» a la testigo. La frase destacada en el auto es directa: «Esta se vende. Debemos saber comprar».

La investigación trata de determinar ahora si existió realmente un intento de condicionar el testimonio de Pano, quién lo promovió, qué papel tuvo cada intermediario y si hubo una cantidad destinada a modificar su declaración. De la Hoz niega cualquier oferta de soborno y sostiene que el único dinero del que se habló fue una comisión solicitada por la propia empresaria en una operación ajena a su declaración sobre Ferraz.