Vota y opina: ¿Crees que las últimas investigaciones policiales y judiciales en torno al PSOE provocarán una fuga de socios de Sánchez y el consiguiente adelanto electoral?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la presentación del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior en el Instituto Cervantes el 29 de mayo ZIPI ARAGON | EFE

Las investigaciones policiales y judiciales que azotan al PSOE vuelven a poner en el foco la posibilidad de una moción de censura y, por consiguiente, el adelanto electoral. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, insta a Junts a sentarse a negociar en un contexto en el que la formación independentista está abierta a analizar su propuesta. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantiene firme en prolongar la legislatura hasta el 2027, mientras que los casos de presunta corrupción continúan estrechando el cerco sobre el Ejecutivo. Y tú, ¿crees que el avance de estas investigaciones desencadenarán un adelanto electoral en España?

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