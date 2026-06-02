Rueda se planta en Cataluña ante Illa por la financiación: «Los recursos de todos se hablan entre todos»

Los presidentes de Cataluña, Salvador Illa, País Vasco, Imanol Pradales, y Galicia, Alfonso Rueda, en Barcelona. Quique García | EFE

Los espectadores de la 41 Reunió Cercle d'Economia, que organiza la patronal catalana en el Palacio de Congresos de Barcelona, presenciaron un educado choque de trenes entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), y el de la Xunta, Alfonso Rueda (PPdeG), sobre la espinosa reforma del sistema de financiación autonómica.

Rueda defendió la postura que ha expresado en Galicia desde que el Gobierno inició su intento de reforma. Este debe acordarse mediante una negociación multilateral sin pactos previos entre el Estado y algunas comunidades. «Los recursos de todos se negocian entre todos», proclamó.

Su homólogo de la Generalitat subrayó que la tendencia debe ser a «reducir desigualdades» en Europa y en España, y añadió que Cataluña siempre va a actuar «desde el principio de solidaridad. Pero añadió que eso no es incompatible «con no poner límites al desarrollo de nadie» y advirtió que «Cataluña no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar España económicamente. No lo ha pedido en el pasado», remachó.

Illa pidió incluso a Rueda, con quien tiene «una relación fluida», que no se tomase «a mal» la siguiente parte de su réplica. Se preguntó «cuál es la alternativa concreta». El Gobierno sí ha puesto «una propuesta encima de la mesa», pero los críticos con ella no lo habrían hecho.

El titular de la Xunta dejó entrever que el tono del debate había alcanzado el «divide y vencerás» que a su juicio busca el Gobierno: «Pretenden que haya discusiones entre territorios para luego hacer lo que les de la gana, pero tendrá que ser lo que decidamos todos». Recordó que la propuesta del Ejecutivo no partió de su seno, sino que es de «un partido». Quizá por prudencia diplomática no abundó en los detalles. Pero se refería a la formación independentista catalana ERC, de la que dependen la estabilidad del Gobierno central de Pedro Sánchez y del que preside el propio Illa en Cataluña.

Rueda sí subrayó que «claro» que tienen «una propuesta» y la han trasladado al Ejecutivo. Prevé que el nuevo modelo no se base solo en la capacidad tributaria y tenga en cuenta el coste de prestación de los servicios.

También recordó la Declaración de Santiago, firmada en el 2021 por los presidentes de Galicia, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria, de colores políticos distintos. Esas comunidades son las «peor tratadas» con el modelo planteado por el Gobierno, dijo.

El titular de la Xunta también subrayó que «tampoco» va a «pedir permiso», «ni creo que nos haga falta», apostilló, pero también dijo que si todas las comunidades van con «propuestas cerradas» será imposible el pacto.

El tercer invitado era el lendakari vasco, Imanol Pradales (PNV), que reconoció ser una «rara avis» porque su comunidad se financia mediante un sistema distinto, el cupo. Sin entrar en la polémica, intentó hacer pedagogía sobre ese sistema que obliga a «ser responsables en términos de gestión ordinaria» y no «incurrir en déficit ni deudas».

Pradales se mostró más próximo a Illa cuando defendió que el «café para todos» en referencia a la homogeneidad autonómica fue un error, porque España es un «Estado compuesto». Sin embargo, en el debate sobre la condonación de la deuda autonómica, que Illa defendió sin fisuras, mostró una posición más próxima a la de Rueda, que considera que será perjudicial para Galicia. Pradales señaló que repercutirá en el cupo, aunque el País Vasco no se haya endeudado como hizo Cataluña.