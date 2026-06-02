El rey defiende Europa como «uno de los consensos que aún perduran» en la sociedad española

Felipe VI durante la entrega del premio Cercle d'Economía a la Construcción Europea en Barcelona David Zorrakino | EUROPA PRESS

Felipe VI dijo hoy que Europa y la pertenencia a la UE es «uno de los grandes consenso políticos que aún perduran en la sociedad española». En un momento de máxima tensión política derivada de los casos de presunta corrupción que investigan los tribunales en el entorno del Gobierno, y con el PP, Vox, Junts y PNV pidiendo ya elecciones anticipadas, Felipe VI ha señalado Europa como último refugio de los consensos patrios.

Lo ha hecho recordando que este año se cumplen cuarenta del ingreso de España en la UF. Un período en el que la pertenencia a las instituciones europeas ha sido «un factor decisivo en la modernización y apertura de nuestro país», según el rey, quien también destacó el papel jugado por España al avance del proyecto común.

Felipe VI se basó en el lema del debate propuesto por el Círculo de Economía este año, «Autonomía estratégica de Europa: mito o realidad» para defender que esa independencia no es una quimera y recordar «a los más escépticos» que «una de las constantes de la construcción de la Europa unida ha sido convertir en realidad aquello que parecía una aspiración lejana, incluso una utopía».

El rey ha hecho esta reflexión en la entrega del Premio Círculo de Economía a la Construcción Europea al periodista y director del Financial Times Martin Wolf. Un periodista del que ha destacado que representa una de las «formas más exigentes» de comunicación, la de «no limitarse a narrar los acontecimientos sino contribuir a entenderlos y situarlos».