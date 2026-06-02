El PSOE rectifica y reconoce ahora que pagó hasta 45.000 euros a Leire Díez aunque afirma que fue antes de la trama para desacreditar a jueces, fiscales y guardias civiles

Leire Díez en una imagen de archivo. Mariscal | EFE

No fueron 15.000 euros y de una manera puntual, sino el triple y extendido en el tiempo. El PSOE rectifica y reconoce ante Arturo Zamarriego, el instructor primigenio del caso Fontanera, que pagó casi 45.000 euros a Leire Díez antes de que la exmilitante socialista acabara en el centro de la investigación sobre la trama para desacreditar a cargos públicos. En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, el partido admite que Díez prestó servicios para el PSOE de Cantabria como «asesora técnica en comunicación» y que cobró por ello 44.859,40 euros brutos entre septiembre del 2015 y septiembre del 2017. O sea, antes de que el junio del 2024, a raíz del retiro de Pedro Sánchez, se montara el operativo para malbaratar las operaciones judiciales y policiales que salpican al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente.

Esta versión contradice a la información inicialmente facilitada por el partido a Zamarriego el pasado diciembre. Entonces el PSOE remitió un escrito al juzgado en el que reconocía haber abonado 15.612 euros brutos a la exmilitante, pero exclusivamente por trabajos prestados como periodista en el año 2017 para el PSOE de Cantabria, en régimen mercantil y sin relación laboral directa ni cargo orgánico.

La rectificación ha sido aportada por el propio PSOE en respuesta a un requerimiento de Zamarriego, quien había pedido al partido que explicara el concepto por el que el PSOE de Cantabria abonó 15.612,04 euros brutos a Díez en el 2017, el contrato que amparaba esa actividad, las facturas emitidas y la forma de pago, incluida la cuenta bancaria si se hizo por transferencia. El partido contestó que, tras revisar su documentación contable y requerir información al PSOE cántabro, había comprobado una relación profesional más amplia.

Según el escrito, María Leire Díez Castro trabajó para el PSOE de Cantabria en dos períodos. El primero, entre el 1 de septiembre del 2015 y el 28 de febrero del 2017. El segundo, entre el 1 de marzo del 2017 y el 7 de septiembre del 2017. En ambos casos, el partido sostiene que lo hizo como «trabajadora autónoma dependiente» y por servicios profesionales de comunicación.

El PSOE cifra el primer bloque de pagos en 32.903,28 euros brutos, correspondientes al contrato suscrito el 1 de septiembre del 2015 y a las dieciocho facturas de ese período. El segundo bloque asciende a 11.956,12 euros brutos, correspondientes al contrato de marzo de 2017 y a su finalización en septiembre de ese mismo año, incluida la indemnización por rescisión unilateral. La suma de ambos importes eleva la relación económica reconocida por el partido a 44.859,40 euros brutos.

Los contratos aportados por el PSOE encajan con esa versión. En el primero, firmado en Santander el 1 de septiembre del 2015, el Partido Socialista de Cantabria contrató a Díez como trabajadora autónoma económicamente dependiente para prestar servicios de «asesoría técnica en comunicación». La contraprestación pactada era de 1.700 euros netos mensuales. El documento fue suscrito por el PSOE cántabro y por la propia Díez.

El segundo contrato, fechado el 15 de marzo del 2017, reproduce la misma fórmula mercantil: Díez aparece de nuevo como trabajadora autónoma económicamente dependiente y el objeto vuelve a ser la «asesoría técnica en comunicación». En esta ocasión, la cantidad neta mensual pactada fue de 1.400 euros.

Las facturas remitidas al juzgado también reflejan pagos periódicos del PSOE cántabro a Díez. En las del 2017, la exmilitante socialista declara haber recibido cantidades mensuales «en concepto de prestación de servicios como periodista». Las facturas de enero y febrero de ese año recogen 1.700 euros netos cada una, mientras que la de marzo baja a 1.400 euros, coincidiendo con el segundo contrato.

La relación terminó en septiembre del 2017. El PSOE de Cantabria comunicó a Díez la rescisión de su contrato como trabajadora autónoma económicamente dependiente con efectos de 7 de septiembre de ese año. La carta, firmada por la Gerencia del PSC-PSOE, le reconocía una indemnización por rescisión sin causa justificada de 2.392,50 euros, a abonar mediante transferencia bancaria.

El partido también informó al juzgado de la forma de pago. Según el escrito presentado por su representación, los servicios contratados se abonaron mediante transferencia bancaria a una cuenta de Kutxabank facilitada por Díez. El PSOE sostiene que los 15.612,04 euros sobre los que preguntaba inicialmente el juzgado se explican por dos bloques: 3.655,92 euros brutos de las facturas de enero y febrero de 2017 y los 11.956,12 euros del segundo contrato y su rescisión.

La documentación se incorpora a la causa que instruye Zamarriego, distinta de la pieza de la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación de las campañas de Ferraz, aunque conectada por la figura de Leire Díez. En Madrid se investiga a la exmilitante socialista y a otros implicados por cohecho y tráfico de influencias. La aportación del PSOE fija ahora una relación económica anterior, documentada y reconocida por el propio partido, que sitúa a Díez como proveedora de servicios de comunicación de la organización varios años antes de su aparición en las investigaciones sobre maniobras contra fiscales, guardias civiles y causas sensibles para el PSOE.