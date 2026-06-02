La pareja de Ayuso testificará en la causa contra Miguel Ángel Rodríguez

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Rodrigo Jimenez|Rodrigo Jimenez | EFE

Alberto González Amador volverá a los juzgados. Esta vez como testigo. La jueza de Madrid que instruye la causa abierta a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por un delito de revelación de datos reservados de dos particulares ha citado a la pareja de la presidenta madrileña para aclarar los hechos bajo investigación.

En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 considera que la declaración de González Amador a instancias del PSOE, acusación popular en la causa, es necesaria «en aras de determinar la fuente de información de los datos personales y de la imagen que de los periodistas tuvo el investigado», en referencia a los dos redactores de El País que estaban investigando el caso de empresario sanitario y comisionista.

La investigación se centra en determinar si la divulgación el 19 de marzo del 2024, en pleno escándalo por el presunto fraude fiscal de González Amador, de los nombres y la imagen de dos periodistas en un chat de profesionales de la información puede constituir un delito de revelación de secretos. Según recoge el auto, el propio Miguel Ángel Rodríguez reconoció en su comparecencia haber remitido el mensaje, aunque sostuvo que la información y la fotografía de ambos redactores no procedían de fuentes policiales, sino de un vecino del inmueble donde reside la presidenta madrileña. Un residente que luego identificó con Alberto González Amador.

La jueza considera que su testifical resulta «necesaria, proporcional y pertinente» para aclarar el origen de la información utilizada en el mensaje difundido por Rodríguez a un chat con otros 18 periodistas de diferentes medios. La resolución destaca que esta diligencia puede contribuir a determinar la procedencia de los datos personales y de la imagen de los informadores afectados.

Diligencias rechazadas

Sin embargo, la jueza rechazó la comparecencia de un comisario de la Policía Nacional, el análisis del teléfono móvil del investigado, las solicitudes de información a la Delegación del Gobierno y a los servicios de protección de autoridades, así como el requerimiento de comunicaciones entre González Amador y Rodríguez. La magistrada entiende que estas actuaciones carecen de justificación suficiente y no aportarían elementos decisivos a la investigación, dado que la autoría y difusión del mensaje no están en discusión.

El PSOE exigió este martes que González Amador aclare en el juzgado «por que tiene hilo directo» con el jefe de Gabinete de la mandataria autonómica. Para la secretaria de Organización socialista, Pilar Sánchez Acera, cada vez que «pasa alguna cosa alrededor de Ayuso, siempre aparece el novio y Miguel Ángel Rodríguez intentando tapar y montar toda una estrategia de despiste».

«La realidad es que dos periodistas fueron a comprobar dónde vivía la señora Ayuso, que no solamente era en un piso, sino también en un ático y que a día de hoy todavía no sabemos cómo se ha pagado, si se ha pagado gracias a un dinero defraudado, si se ha pagado gracias a unas comisiones millonarias de Quirón que recibe su pareja y que ella directamente va adjudicando en Consejo de Gobierno», planteó Sánchez Acera en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.