Ortega Smith asegura que los tribunales le dan la razón y se mantiene en el grupo municipal de Vox

Abascal junto a Ortega Smith, antes de ser purgado en Vox Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, mantiene su asiento en Cibeles. Según el dirigente político, la Justicia desestima la decisión de la dirección nacional de su partido de expulsarlo del grupo municipal. El que fuera una de las personas más cercanas a Santiago Abascal tildó la maniobra de la cúpula de Vox como una «cacicada» y una «absoluta ilegalidad». Se trata de una resolución judicial que supone un revés para la estrategia de la dirección del partido y que le permite continuar, al menos de forma provisional, al frente del grupo institucional.

El encargado de anunciar este vuelco jurídico fue el propio Ortega Smith, durante la presentación del festival Veranos de la Villa en el Ayuntamiento de Madrid. En concreto, la Justicia ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por los dos ediles alineados con la dirección nacional, Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal. Este choque en los tribunales es el enésimo capítulo de una guerra interna que estalló en febrero, cuando la cúpula del partido ordenó destituir a uno de los fundadores de la portavocía del grupo a nivel municipal. Al negarse a acatar la orden —respaldado por otros dos concejales, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo,—, el Comité Ejecutivo Nacional ejecutó la expulsión definitiva de los tres como afiliados de Vox en abril, un divorcio político que ha terminado por dirimirse en los juzgados civiles.

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Con este revés a las pretensiones de la dirección nacional -sobre el que cabe presentar un recurso en contra-, Ortega Smith retiene de forma provisional el control de las siglas en la capital, la asignación económica y los tiempos políticos de Vox en el consistorio madrileño. Aunque este dictamen sobre las cautelarísimas no pone fin al conflicto —ya que los juzgados aún deben resolver el fondo de las demandas cruzadas sobre la legalidad de su expulsión de la militancia—, el aún portavoz de Vox logra blindar su trinchera en Cibeles a medio plazo.