Anticorrupción revela que el objetivo de la trama no era salvar Plus Ultra, sino obtener millones de «dinero público limpio» para blanquearlo

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre Plus Ultra. CHEMA MOYA

Para la trama de Plus Ultra la supervivencia de la aerolínea no era ni mucho menos una prioridad. La trama internacional en la que ha acabado imputado José Luis Rodríguez Zapatero no habría buscado el