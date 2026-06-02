Anticorrupción revela que el objetivo de la trama no era salvar Plus Ultra, sino obtener millones de «dinero público limpio» para blanquearlo
MADRID / COLPISA
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La necesidad de lograr a toda costa los 53 millones de euros de rescate explicaría la insistencia de la aerolínea en activar contactos políticos y buscar la ayuda de José Luis Rodríguez Zapatero como palanca ante la SEPI02 jun 2026 . Actualizado a las 08:00 h.
Para la trama de Plus Ultra la supervivencia de la aerolínea no era ni mucho menos una prioridad. La trama internacional en la que ha acabado imputado José Luis Rodríguez Zapatero no habría buscado el