Junts reta a Feijoo a ir a Waterloo si tiene una oferta seria de moción de censura

El secretario general de Junts, Jordi Turull, durante una rueda de prensa en marzo Marta Pérez | EFE

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha retado al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el expresidente y líder de su partido, Carles Puigdemont, si tiene una oferta «seria» para impulsar una moción de censura. «Si tiene una propuesta, la escucharemos», ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio, aunque ha añadido que desde Junts también pondrían «condiciones». Feijoo planteó este lunes que PNV y Junts apoyen una moción de censura instrumental a cambio de una convocatoria electoral y reiteró que eso no significaba que Vox -línea roja de estos partidos- tenga que estar en el Gobierno. Ahora bien, Turull ha sostenido que para Junts «el camino más rápido» para acabar con una legislatura que consideran amortizada es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelva las Cortes y convoque elecciones. «Nosotros no estamos para apuntalar a uno o a otro», ha afirmado, y ha recordado que Junts rompió relaciones en el PSOE ante sus incumplimientos del pacto de investidura.

El presidente del PP participa este martes en la reunión del Cercle d'Ecomomía con el empresariado catalán, en pleno órdago del Partido Popular a Junts y PNV para que dejen de sostener al Gobierno ante la «situación insostenible» por los casos de corrupción. La cita se produce en un momento en que el PP ha elevado la presión sobre los socios del PSOE, en especial sobre Junts y el PNV, para que se desmarquen del Gobierno por considerar que España está en una situación «límite» y es necesario que se convoquen elecciones generales. «Parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí porque desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y CC, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas inmediatas», ha proclamado Feijoo, para añadir después que el partido de Santiago Abascal no entraría en ese gobierno temporal para convocar elecciones.

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El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este martes que Junts y PNV se «suicidarían» políticamente si apoyasen una moción de censura contra el Gobierno de Sánchez impulsada por el PP y respaldada por Vox, a la vez que ha desdeñado las posibilidades de que el líder del PP consiga los respaldos. «El Sr. Feijoo está buscando fuerzas políticas que quieran suicidarse de la mano de PPVox. Buena suerte», se ha limitado a responder en un mensaje en la red social 'X', en el que se ha hecho eco de la entrevista del líder del PP.

Hace una semana, la portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, admitió que la legislatura ha llegado a su fin porque hay un Gobierno sin mayoría, pero descartó apoyar una moción de censura del PP. «Nosotros no estamos aquí para poner y sacar gobiernos españoles», enfatizó. También la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, confirmó que su partido no está negociando ninguna moción de censura, si bien advirtió al Gobierno de que no cierre «los ojos» y reclamó que adelante las elecciones generales tras los últimos casos de corrupción que afectan al PSOE. En este contexto, Coalición Canaria ha pedido también que Sánchez se someta a una cuestión de confianza o adelante la convocatoria de las elecciones.