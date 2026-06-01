El juez levanta el secreto del sumario sobre la trama para desacreditar a jueces, fiscales y guardias civiles

El juez Santiago Pedraz (izquierda), a su llegada a la Audiencia Nacional en una imagen de archivo. Mariscal | EFE

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz levantó este lunes de forma parcial el secreto del sumario de la causa en la que se investiga, entre otros, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la exfontanera del partido Leire Díez por su supuesta participación en una red que buscaría «desestabilizar» causas judiciales que afectan al PSOE y por las presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El instructor explica que ya se han llevado a cabo «gran parte de las diligencias» que motivaron el secreto de la causa. Pese a ello, mantiene secreta una parte del caso durante un mes para no perjudicar las pesquisas en marcha.

Las partes tardarán, sin embargo, unos días en acceder al sumario. La letrada de la Administración de Justicia ya ha requerido a las partes personadas que faciliten los datos necesarios para acceder a la Plataforma Cloud donde se almacena el procedimiento. El magistrado inicia así los trámites para poner las actuaciones a disposición de las partes personadas, «a fin de permitir la debida instrucción en ejercicio de su derecho de defensa».

Este lunes, Leire Díez pidió a la Audiencia Nacional que anule la entrada la pasada semana de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE alegando que, aunque el juez Pedraz reclamó que se apartara de la investigación toda aquella «información personal, profesional o de cualquier otro tipo» correspondiente a un período temporal distinto de los años 2021 a 2023 y que no guardara relación con los hechos, los investigadores habrían utilizado mensajes suyos que encajan en esa descripción para justificar la entrada en Ferraz.