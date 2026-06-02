Los indicios comprometen a los Serrano, estrechos colaboradores de Sánchez

Juanfran Serrano Martínez en el Senado. Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz situó ayer bajo sospecha a dos colaboradores muy cercanos de Pedro Sánchez en estos años al frente de la secretaría general del PSOE. Uno de ellos es Juan Manuel Serrano Quintana, exjefe de gabinete del presidente en la ejecutiva federal del partido y expresidente de Correos, al apreciar «indicios» de que pudo cooperar con los investigados en la ejecución de actos concretos vinculados al presunto plan ilícito de la trama de las cloacas. El segundo es Juanfran Serrano Martínez, mano derecha del hoy encausado Santos Cerdán, miembro de la dirección de Ferraz y diputado, una condición que lo abocaría al Tribunal Supremo en el caso de que medie una futura imputación. La referencia a ambos figura en la resolución en la que el magistrado analiza la presunta estructura dirigida a financiar y ejecutar maniobras contra mandos policiales, fiscales y responsables judiciales relacionados con investigaciones sensibles para el PSOE y también para el propio Gobierno.

Con respecto a los dos Serrano, el auto del magistrado constata que «aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de actos concretos y aislados en auxilio de su plan ilícito». Pedraz, sin embargo, introduce una cautela expresa sobre el alcance penal de esas conductas, precisamente porque la causa podría acabar en el Supremo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional advierte de que habrá que esperar al avance de las diligencias para «concretar la eventual responsabilidad penal», sobre todo, de Juanfran Serrano, porque, si se concreta su implicación en la trama con indicios sólidos, el juez deberá elevar un suplicatorio para dejar la instrucción en manos del alto tribunal, dado que es aforado.

Serrano Quintana no es un nombre menor en el entorno de Sánchez. Ingeniero técnico en informática, fue jefe de gabinete de la ejecutiva del PSOE antes de su nombramiento, en julio del 2018, como presidente de Correos, al tiempo de la llegada del actual jefe del Ejecutivo a la Moncloa. Tras su salida de la empresa pública, en diciembre del 2023 fue designado director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT). El hoy diputado Juanfran Serrano fue alcalde del municipio jienense de Bedmar y Garcíez, y desempeña la secretaría de política municipal del PSOE. Ya tuvo que comparecer ante la comisión del caso Koldo en el Senado y precisamente fue el miembro más cercano a Santos Cerdán en la secretaría de organización del partido donde, contra casi todo pronóstico, sobrevivió al desplazamiento del equipo que rodeaba al hoy imputado penalmente por corrupción. Un nexo tan próximo como para que el primero acompañara a quien era entonces su jefe a las reuniones en Suiza con Carles Puigdemont pactadas con Junts en el acuerdo para avalar la investidura en el 2023 de Sánchez.

La aparición de ambos nombres refuerza una de las líneas más delicadas del procedimiento: la posible conexión entre la operación de Leire Díez y otros investigados con cargos orgánicos o antiguos responsables de confianza del PSOE. La investigación trata de determinar si las actuaciones atribuidas a la trama fueron iniciativas aisladas de sus protagonistas o si contaron con apoyo, cobertura o financiación desde estructuras próximas al partido.