Feijoo pide a los partidos «hacer todo lo posible» para convocar elecciones y avisa en Barcelona: «No vengo a pedir favores»

Alberto Núñez Feijoo, durante su intervención en el Cercle d'Economía de Barcelona. DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha pedido este martes una reacción política ante una situación que ve insostenible y, por ello, ha pedido a los partidos políticos «hacer todo lo posible» para convocar unas elecciones generales anticipadas. Eso sí, ha dicho que no venía a Barcelona a «pedir favores» sino a garantizar que devolverá la «decencia» a España, «con ayuda o sin ella».

En su intervención en la 41 Reunió Cercle d'Economia en el Palacio de Congresos de Cataluña, en Barcelona, ha afirmado que hay 184 diputados en el Congreso que han expresado querer una elecciones ante los presuntos casos de corrupción en torno al PSOE, y ha sostenido: «Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes».

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«De este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente, es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica», ha manifestado el presidente del PP.

Feijoo dice que no busca «atajos» porque «lo que conviene atajar es la situación del país». «Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país. Con ayuda o sin ella», afirma.

Tras asegurar que seguirá actuando «con aplomo y responsabilidad», de acuerdo con sus convicciones, Feijoo ha dicho que él no sabía lo que harán «otros». «No pretendo remover conciencias. No busco atajos, porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores, ni tampoco a regalarlos», ha afirmado.

Además, ha reiterado que 184 diputados del Congreso piden elecciones anticipadas y ha recalcado que de este «colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente». «Es el único final digno para una legislatura exhausta», ha indicado.

Ante el empresariado catalán, Feijoo asegura que asisten a una «profunda decadencia» y que «la conversación pública gira alrededor de sumarios, de imputaciones y comisiones». «Aquí no hay una agenda económica, aquí hay una agenda de tribunales», se ha quejado.

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Vox urge a presentar la moción ya

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que si quiere presentar la moción de censura contra Pedro Sánchez que lo haga ya y le ha instado a dejar de «marear» con un debate que no se sabe si se va a materializar.

Millán ha urgido así a Feijoo en una rueda a decidirse, porque, según ha advertido, el presidente del Gobierno está mientras «muy entretenido» viendo las opiniones de unos y otros sobre la moción cuando debería estar «atemorizado» por la oposición.

«Que la presente ya, no puede ser que el PSOE esté riéndose presenciando este debate artificial», ha recalcado la portavoz, quien ha reiterado que Vox apoyaría la moción siempre que sirva para convocar inmediatamente elecciones generales y no conlleve cesiones a los partidos nacionalistas.

En este sentido, ha respondido a las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, quien este martes ha retado a Feijoo a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el expresidente y líder de su partido, Carles Puigdemont, si tiene una oferta «seria» para impulsar una moción de censura.

Según Millán, nadie entendería que el presidente del PP se sentara a negociar con «un partido separatista fuera de España y que ha dado un golpe de Estado».

«Para el conjunto de los españoles es rechazable y condenable», ha dicho, tras lo que ha recordado que tanto Junts como el PNV están sosteniendo al Gobierno de Sánchez y ha insistido en que lo que urge es que el líder del PP actúe y deje de «entretener con cosas que luego no se materializan».