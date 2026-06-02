Detenido un hombre por estrangular a su pareja en el pueblo alicantino de Callosa

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación con el asesinato por estrangulamiento este martes de una mujer en Callosa de Segura (Alicante), han informado a Efe fuentes conocedoras del caso, que han precisado que se trata de la pareja sentimental de la víctima. El crimen ha ocurrido esta mañana en el domicilio en el que se supone que convivían el asesino y la víctima, ambos españoles de 48 años y sin antecedentes por violencia de género entre ellos. La víctima y el detenido no tienen hijos en común ni convivían con menores de edad en su vivienda.

La investigación corre a cargo del equipo de la Mujer y Menor de la Guardia Civil (EMUME), que en estos momentos se encuentra en el domicilio, situado en el centro urbano de Callosa de Segura.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado, a través de la red social X (antigua Twitter), de que está recabando datos «del asesinato por presunta violencia de género» de esta víctima de Alicante. De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde el 2003.