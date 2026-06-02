Detenido en Elche por poner a la venta un Ferrari «fake»

Ferrari falsificado en Elche Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre acusado de un delito contra la propiedad industrial tras detectar que presuntamente habría modificado un chasis de un coche para construir sobre él una réplica exacta del modelo 360 Spider de la marca Ferrari y luego ponerlo a la venta en una web de vehículos a un precio «muy inferior» al original, lo que llamó la atención de los investigadores.

El Grupo de Ciberdelincuencia de Murcia, que se ha encargado de las pesquisas, detectó esta posible vulneración de derechos de propiedad industrial. Un operativo en la pedanía ilicitana de El Altet permitió localizar al investigado mientras conducía el vehículo, que era «una excelente réplica del modelo original» de la compañía italiana, ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

La revisión exhaustiva del coche y de la documentación permitió a los investigadores comprobar que supuestamente se había utilizado un chasis monocasco de acero de otra marca para construir sobre él, mediante fibra de vidrio y otros materiales de bajo coste, un vehículo con la apariencia de Ferrari, imitando y utilizando de forma presuntamente ilícita los diseños, las líneas, los logotipos y las tipografías del emblemático Cavallino Rampante.

Así, contaba con un caballo negro apoyado sobre sus patas traseras, un fondo amarillo del escudo en homenaje a la ciudad de Módena dónde se fundó la marca, una bandera italiana y las siglas SF de Scuderia Ferrari. En definitiva, detalles necesarios y personalizados para un vehículo que incluso contaría con los permisos en la reforma de industria e ITV, al presuntamente «haber sido adaptado en sus pesos y medidas a las exigencias administrativas».

Los investigadores de la Policía Nacional, ante los indicios incriminatorios de la supuesta utilización ilícita de elementos identificativos y registrados de la marca Ferrari, intervinieron el coche y arrestaron al varón acusado de un delito contra la propiedad industrial.