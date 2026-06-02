El CGPJ censura al Gobierno por sus críticas a los jueces que investigan casos del PSOE

Reunión del Consejo General del Poder Judicial, en una imagen de archivo CGPJ | EFE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reivindicó este martes «la necesidad de respetar la independencia judicial» frente a la «descalificación» desde «altas instituciones del Estado». Los integrantes de la Comisión Permanente, por unanimidad de sus siete miembros, emitieron este martes una declaración institucional para responder a las críticas de destacados miembros del Gobierno sobre algunas actuaciones judiciales recientes que afectan al PSOE.

Los vocales tanto conservadores como progresistas mostraron su preocupación «por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales» porque «contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho». Añade que estas conductas «debilitan los cimientos de una sociedad democrática avanzada y cuestionan los fundamentos del Estado de Derecho al instrumentalizarse la actividad judicial».

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces detallaron que no han sentado nada bien las críticas de los ministros Óscar Puente y Óscar López sobre las últimas causas que han afectado al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al propio PSOE por una supuesta trama para desbaratar operaciones judiciales en marcha que le afectan y a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, que va camino del banquillo ante un jurado popular por la gestión de su actividad privada.

Esta declaración institucional responde al comunicado suscrito de forma reciente por todas las asociaciones profesionales a excepción de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), colectivo progresista de la carrera. El documento reprochaba al Consejo el «silencio» ante las informaciones que revelaban que desde el PSOE se inició una campaña, no solo para para desprestigiar a la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, sino que pudo afectar a más compañeros y por eso pedía que el órgano de gobierno de los jueces «esté a la altura que las circunstancias exigen y cumpla su labor constitucional de defensor y garante de la independencia judicial».

Los tiempos de los jueces

Estas palabras, además, se enmarcan después de las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien fue muy tajante respecto a los casos judiciales que rodean al PSOE y, en concreto, sobre la entrada de la Guardia Civil en la sede de Ferraz para recabar información en torno al caso Leire Díez. «Yo siempre había oído que la justicia y la política tienen tiempos distintos, aquí no lo parece. Ha coincidido un asunto de hace la pila de años (en referencia al 'caso Kitchen') con el comienzo del juicio del hermano de Sánchez. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve un Gobierno que se quiere derribar con métodos nada democráticos», señaló.

También el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, cuestionó el rigor de las distintas causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. López criticó la apertura de causas judiciales «con denuncias de Manos Limpias, de Hazte Oír, de todas las organizaciones ultraderechistas de este país sin ninguna prueba», en referencia a los casos de la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, que se han puesto en marcha con la admisión de querellas de estas organizaciones. «Es más, Justicia para todos y para todos igual, y el que la hace, la paga, en política, y también debería ser así en la Justicia, en el periodismo, etc... Para todos igual, con los mismo ritmos, con los mismos plazos, con las mismas pruebas, para todos igual, porque, sino es igual para todos, entonces no es Justicia», afirmó.