La trama de Plus Ultra pagó por limpiar la web de informaciones sobre corrupción antes de que el caso llegara a Zapatero
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El operativo costó al menos 69.000 dólares ya pagados y tenía otros 29.000 pendientes, hasta un total comprometido de 98.000 dólares, según el señalamiento que la Autoridad de los Mercados Financieros francesa ha remitido al juzgado de José Luis Calama02 jun 2026 . Actualizado a las 08:00 h.
La trama de Plus Ultra no solo intentó desde el principio acabar con las investigaciones policiales y judiciales sobre el controvertido rescate (algo que casi consiguió en 2023 cuando se archivó la primera causa), sino