La trama de Plus Ultra pagó por limpiar la web de informaciones sobre corrupción antes de que el caso llegara a Zapatero

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, del Senado. CARLOS LUJAN | EUROPAPRESS

La trama de Plus Ultra no solo intentó desde el principio acabar con las investigaciones policiales y judiciales sobre el controvertido rescate (algo que casi consiguió en 2023 cuando se archivó la primera causa), sino