El PSOE insiste en la teoría de la conspiración y rechaza un congreso extraordinario

La portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz. CHEMA MOYA / EFE

Nada se mueve. Ni habrá un Congreso extraordinario del PSOE, como este domingo reclamó el exvicelendakari y exministro, Ramón Jaúregui y hoy mismo defendió en X el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, ni se alterará el calendario electoral previsto, como piden algunas voces. La dirección socialista ha decidido aferrarse a la teoría de la conspiración política, judicial y mediática en su contra como única respuesta a los golpes judiciales relacionados con la corrupción.

La ejecutiva federal del PSOE celebró este lunes su primera reunión desde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entró por segunda vez la sede de Ferraz -la primera fue hace un año tras el estallido del caso Cerdán- y desde que el juez José Luis Calama imputó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo, organización criminal y tráfico influencias relacionado con el rescate de Plus Ultra. Y la cita concluyó, como cabía esperar, con un cierre de filas y el apoyo a la estrategia de contraataque diseñada por Sánchez.

«En la última semana hemos vivido una situación que no nos gusta nada pero también trasladamos nuestra tranquilidad, nuestra serenidad y nuestra confianza en la justicia , no le tenemos miedo a la justicia», proclamó la portavoz de la formación, Montse Mínguez, para justificar su posición. Mínguez argumentó que este es un «nuevo PSOE», que tras el escándalo de Cerdán, al que ahora se atribuye en exclusiva la contratación fraudulenta de Leire Díez para, en palabras del juez Pedraz, «desestabilizar» causas que salpican partido, se hizo una renovación -renovación que, no obstante, no afectó a la gerente, ahora imputada, Ana María Fuentes- y se cambió la cultura interna. Pero sobre todo, arremetió contra el PP.

La dirigente argumentó que cuando la UCO entró en Génova, «los papeles salían por la ventana» y «se borraban discos duros en el piso de arriba», mientras que en Ferraz la policía judicial encontrará «colaboración total, documentación completa y tolerancia cero (con la corrupción)». Defendió, además, que la justicia necesita su tiempo, pero que son los populares quienes «necesitan titulares para alimentar un linchamiento político contra el proyecto socialista». Y alegó que, frente a eso, el PSOE no va a «bajar los brazos». «Si nuestros antepasados hubieran bajado los brazos en momentos de adversidad no tendríamos el país que tenemos en estos momentos», dijo.

El relato tiene sus costuras. Que la UCO haya visitado Ferraz por segunda vez no es un dato que el partido pueda neutralizar del todo con la retórica del contraste, pero los socialistas insisten, sin atreverse a señalar a ningún juez concreto (salvo a Juan Carlos Peinado, el instructor de la causa contra Begoña Gómez) en que todo apunta a una «doble vara de medir» y en que se hay demasiadas «casualidades» en los calendarios judiciales.