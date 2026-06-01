La profesora agredida en Valencia presenta una denuncia y la policía abre expediente al agente que la empujó

Momento del empujón del policía a la profesora en la manifestación en Valencia

La Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente implicado en la agresión a una profesora registrado el domingo durante la huelga educativa en Valencia, mientras que la docente «ha presentado una denuncia por los hechos», según señalan desde la Delegación del Gobierno. Aunque la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, se apresuró en condenar la agresión que se produjo en la tarde de este domingo en Valencia, la lluvia de críticas al Gobierno ha sido continua.

La diputada Ione Belarra fue de las primeras en reaccionar ante unas imágenes que se convirtieron en virales pocos minutos después de producirse: «Este Gobierno está completamente fuera de control. Ahora semejante agresión a una profe de la pública en huelga indefinida». Así, Belarra, quien estuvo en Valencia uno de los días de la huelga, ha pedido tanto «el cese inmediato de este agente» como «la dimisión de Marlaska de una vez» y concluye con un esclarecedor «¡Vergonya!».

Bernabé calificó de «inaceptable» esa imagen en la que se veía el empujón y anuncia una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades: «Este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes». El mensaje de Belarra no fue el único en redes, ya que muchas personas condenaron la actuación policial en la tarde y la noche de ayer.

El diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, también lo ha compartido en redes con esta pregunta «¿Así trata la policía a los docentes en lucha de Valencia, Pilar Bernabé?» y ha exigido explicaciones al Ministerio del Interior.

El síndic de Compromís en Les Corts valencianas, Joan Baldoví, ha exigido explicaciones al Ministerio del Interior por la «agresión salvaje, desproporcionada y absolutamente injustificada» de un policía a una mujer que se manifestaba este domingo en los alrededores de la Consejería de Educación, donde se celebraba una reunión para intentar desbloquear la situación que ha desembocado en una huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana.

Baldoví, en declaraciones a los medios este lunes, se ha mostrado «sobrecogido» y ha condenado la «violencia» de esta agresión por parte de un policía a una persona que estaba «tranquilamente» en la calle, «que no estaba provocando, que no estaba con actitud violenta». «Una agresión por detrás y absolutamente sin avisar, absolutamente salvaje e injustificada», ha incidido.

Críticas de sindicatos policiales

Por su parte, desde algunos sindicatos policiales como la Unión Federal de Policía explicaron que la actuación policial trataba de evitar que se cortaran las calles: «Se trataba de evitar ese primer momento de invasión de la vía pública... se debe actuar con rapidez, con la mínima fuerza pero con decisión». Además, responden a Bernabé: «Usted no va a investigar nada, en todo caso será un juez quien debe depurar responsabilidades….». Han mostrado todo su apoyo «al compañero y a su actuación. Si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas».

La Confederación Española de Policía también ha criticado las palabras de Bernabé: «Tú no vas a investigar nada. Lo harán los órganos competentes, que decidirán algo que tú ya das por sentado, que es la culpabilidad de alguien. Luego pedimos respeto a la presunción de inocencia en otros ámbitos…». Han asegurado que el derecho a manifestarse «no es absoluto. Es mentira lo de que está por encima de cualquier otra circunstancia. La seguridad es para todos. Y sobre todo si se está poniendo en riesgo vidas propias y ajenas cortando el tráfico».

Finalmente, han apuntado que el trabajo de la Policía «no se empaña. Está muy por encima de cargos políticos como tú, que corres a sacar pecho con nuestros éxitos en ruedas de prensa pero tardas 'cero coma' en juzgar y sentenciar. ¿Quizás porque en el 2027 hay elecciones municipales?»

Además, en la mañana de este lunes, en algunos centros educativos se ha leído un comunicado en el que se condena la agresión sufrida por una profesora y se insiste en la necesidad de una negociación real para mejorar las condiciones en que trabajan.